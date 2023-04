Surrealista oferta de trabajo para ejercer de camarero

Trabajar de camarero en Semana Santa es una forma de ganarse un dinero extra para poder pasar el mes, menos si aceptas esta surrealista oferta. Las redes sociales se llenan de ofertas de trabajo que pueden ser falsas o quizás nada tienen que ver con la realidad. En algunos casos intentan desprestigiar a un colectivo que da trabajo a miles de personas. Ser camarero es una forma de ganarse un extra, si bien se trabaja mientras los demás están de vacaciones, siempre es mejor trabajar que estar parado en casa.

Luego que si la gente no quiere trabajar de camarero. Prefiero limpiar mierda de animales (que lo he hecho) y llegar a la casa hediendo, a trabajar de camarero. Es más, prefiero recoger papas aunque me llueva o haga un Sol abrazador, que estar bajo techo trabajando de camarero. https://t.co/jgRrVUtAgY

