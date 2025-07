Sinceridad ante todo: Borja González confiesa qué opinan los concursantes de ‘Supervivientes’ sobre Montoya

La edición de Supervivientes de este año dejó muchos momentos inolvidables, giros inesperados y alianzas que marcaron el rumbo de la convivencia. Sin embargo, detrás de las cámaras y de lo que el público pudo ver en televisión, se cocieron dinámicas internas que ahora comienzan a salir a la luz. Borja González, flamante ganador del reality, ha empezado a compartir lo que realmente ocurrió en la isla, y una de sus confesiones más sorprendentes gira en torno a José Carlos Montoya, el concursante que arrasaba semana tras semana en los votos del público y que parecía el favorito indiscutible para hacerse con la victoria.

Borja ha utilizado su canal de Mtmad para relatar sin rodeos cómo vivió su experiencia en Honduras, pero también para aclarar cómo eran realmente las relaciones entre concursantes, sobre todo con uno de los personajes más mediáticos del concurso. A pesar de haber ganado, ha reconocido que durante gran parte de la aventura se sentía fuera de cualquier posibilidad real de triunfo. Y el motivo, como él mismo ha explicado, tiene nombre y apellido: Montoya. Ha sido muy sincero y ha desvelado qué opina sobre su contrincante.

Montoya, protagonista de ‘Supervivientes’

Desde que puso un pie en el reality, Montoya captó toda la atención. Su paso previo por La isla de las tentaciones ya le había granjeado un enorme número de seguidores, y su estilo directo y provocador hizo el resto. Para Borja, enfrentarse a ese huracán mediático fue desmotivador: «Cuando vi que iba Montoya, pensé que no tenía nada que hacer. Era el más popular en ese momento, no sólo en España, incluso fuera y me daba por vencido antes de empezar», ha confesado.

La diferencia de impacto entre unos concursantes y otros era tan evidente que, según el propio Borja, varios compañeros sentían que la competición ya tenía un ganador designado por el fenómeno de las redes sociales.

El lado más duro de ‘Supervivientes’

Más allá de la presión mediática y de la competencia interna, Borja no oculta que el concurso fue un desafío extremo en todos los sentidos. Su experiencia previa en el ejército no fue suficiente para prepararle para lo que vivió en Supervivientes. «Había pasado por entrenamientos duros, viví temporales, pero allí era otra cosa. No tenías nada. Cuando caía el diluvio, no podías resguardarte. Era una tortura constante», ha relatado con claridad.

El hambre, la falta de sueño y el aislamiento se combinaban con la nostalgia y el peso de la responsabilidad familiar. Borja ha admitido que durante los primeros días se planteó seriamente abandonar. La idea de estar lejos de su hijo y de su pareja le provocó una fuerte culpa, y eso, sumado al agotamiento, casi lo lleva a tirar la toalla. «Pensaba que me estaba perdiendo momentos únicos con mi hijo. Estuve a punto de dejarlo todo. Sentía que quizá no merecía la pena seguir allí», reveló con sinceridad.

Otra de las revelaciones impactantes ha sido que Borja estuvo al borde de romper su relación con Ana, la madre de su hijo, justo antes de viajar a Honduras. Esa inestabilidad emocional, sumada al aislamiento de la isla, hizo que su paso por el programa tuviera un componente emocional aún más complejo. La distancia le obligó a hacer una revisión de su vida personal y de sus prioridades, lo que lo llevó a momentos de verdadera introspección.

¿Qué es lo peor del concurso?

El programa no fue un juego de supervivencia, fue una montaña rusa emocional en la que cada participante lidiaba con sus propios demonios. Para Borja, el reto fue más mental que físico. «La parte psicológica es la más dura y no se ve en televisión. Las cámaras no pueden captar lo que pasa por tu cabeza cuando llevas semanas sin comer, sin dormir bien y sin ver a tu familia», ha asegurado.

A pesar de que parecía tener el respaldo absoluto del público, Montoya terminó en tercer lugar. Desde entonces, ha mantenido un perfil muy bajo, con escasas apariciones públicas y un comunicado reciente en el que explicaba su estado de salud. Su desaparición mediática ha sido llamativa, sobre todo tras haber sido uno de los concursantes más seguidos durante la edición. Incluso su polémica discusión en directo con Anita, una de las más comentadas de la temporada, parece haber marcado su retirada temporal de la vida pública.

Para Borja, la victoria fue tan inesperada que no la asumió hasta que Jorge Javier le levantó el brazo en la gala final. «Después del nacimiento de mi hijo, ese fue el mejor momento de mi vida. Jamás imaginé que iba a pasar, sobre todo sabiendo lo difícil que fue el inicio para mí», contó emocionado.

Con los pies de nuevo en la tierra, Borja ha recuperado su hoja de ruta. En Mtmad ha compartido que aún arrastra secuelas físicas y emocionales del concurso, pero también ha dejado claro que ha salido reforzado. Su paso por Supervivientes no fue solo una prueba de resistencia, sino un proceso de transformación personal en el que, paradójicamente, encontraría su mejor versión a través del sufrimiento.