Shock por las declaraciones de Laura Escanes: ha sufrido un aborto

Nadie puede dudar que Risto Mejide convirtió a Laura Escanes en una de las influencers más cotizadas del mercado. En toda una estrella de la crónica social. Sí, pero también es cierto que Laura se ha esforzado mucho por mantenerse en la cumbre. Ofrece un contenido de calidad a sus seguidores y siempre está innovando. Por ejemplo, fue de las primeras en lanzar un podcast junto a Risto. Crearon un programa de entrevista y en la primera emisión ya saltaron todas las alarmas. El publicista advirtió de que el amor no duraba toda la vida y Escanes se quedó realmente sorprendida.

“Esto lo hablé con Risto en el podcast. Tuvimos esta conversación y el me decía: ‘Nada es eterno’. Para mí fue un palo tremendo, pero claro, él ya había vivido una primera separación, para mí esta era la primera. Ahora entiendo por qué el decía eso”. Laura ha dejado claro que “va a querer siempre” a Risto Mejide. Los motivos de la ruptura son claros: un desgaste de la relación. Llevaban muchos años juntos y la influencer se ha dado cuenta de que mantener la llama es muy complicado. “No sé si puede estar desde los 19 años hasta que te mueras con alguien, creo que no”.

Laura Escanes ha sufrido un aborto

Laura ya lleva un tiempo manejándose en los medios y sabe cómo controlar la situación, aunque todavía hay situaciones bastante complejas. Reconoce que le incomodan cuando le preguntan si quiere ampliar la familia. Recuerda que cada mujer es un mundo y tiene sus propias circunstancias. En su caso tuvo un aborto “una vez”, sin especificar cuando. Reconoce que era muy duro hablar de embarazos teniendo detrás una historia tan dura y desconocida.

La ex de Risto no ha dado demasiados detalles porque considera que pertenecen a su intimidad, pero ha reconocido que ella pasó por ese calvario. De ahí que sea tan prudente cuando le interrogan sobre determinados aspectos de su vida. Siempre marca las distancias y asegura que no lo hace porque se sienta superior, promete que solo se está protegiendo. Su nombre siempre estará relacionado con Risto, que es uno de los grandes comunicadores del país, por eso debe tener tanto cuidado.

La sinceridad de la influencer

Laura Escanes asegura que no le molesta cuando le preguntan si está embarazada, a pesar de haber pasado por un aborto. “En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta súper íntima”. La joven ha reflexionado sobre este tema basándose en su propia experiencia. Puede hacerlo porque lleva desde los 19 años bajo el foco mediático y es cierto que ella no ha participado activamente en la crónica social.

Un verano familiar

El problema es que Laura Escanes muestra todo el sus redes sociales. Es cierto que no gana dinero vendiendo su vida en las revistas, pero sí lo hace compartiendo ciertos momentos en Instagram. Gracias a esto sabemos que pasará parte del verano en Menorca con su hija. Para ella es su paraíso. Se lo enseñó Risto cuando estaban juntos.