Sale a la luz el peor problema que pasaron Luitingo y Jessica Bueno: «Conmigo no vas a poder»

La separación de Luitingo y Jessica Bueno ha despertado el interés de mucha gente y cada vez son más los que están haciendo investigaciones al respecto. El aparente idilio que ambos vivían hizo que su ruptura fuera un golpe de sorpresa para sus seguidores y para la opinión pública, quienes siempre los vieron como una pareja feliz. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los momentos compartidos en público, se escondían una serie de problemas que acabaron por desgastar la relación.

«Conmigo no vas a poder ser padre», fue una de las declaraciones más contundentes de Jessica, quien explicó que este fue uno de los principales motivos por los cuales, al principio, no se atrevió a empezar una relación con el cantante. «Cuando tienes una decisión tomada así, es como decir: en un futuro no vamos a estar juntos», afirmó. Este desacuerdo sobre la paternidad podría haber sido un factor determinante en la separación de la pareja porque ambos tenían expectativas diferentes sobre su futuro.

Tras el anuncio de su ruptura, Luitingo recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo que está recibiendo por parte de su entorno. Lo necesita, pues le están acusando de aprovechar su situación para cerrar contratos como influencer. «Sabía que me iba a caer lo más grande, pero bueno. Juro por mi abuela Julia que es la última vez que doy explicaciones», empieza diciendo.

«La sesión de fotos tiene un mes. Y por supuesto, soy embajador de dicha marca (estoy contratado de hecho) y tengo que subir contenido». Según ha confesado, no se encuentra “ni alegre ni feliz, pero siento deciros que me debo a mi trabajo y a cualquier cosa que me llamen. No tenéis ni la mayor idea a la de eventos que he faltado y sitios que no he ido por estar destrozado literalmente». El cantante ha atravesado momentos de gran angustia y no ha ocultado el sufrimiento que la situación le ha causado. A pesar de las muestras de afecto por parte de algunos seguidores, Luitingo ha pedido que se respete su intimidad y que cesen los comentarios negativos que han invadido su perfil.

El mensaje de Jessica Bueno

Jessica Bueno ha expresado su dolor de manera muy sincera en sus redes sociales. En una de sus publicaciones más conmovedoras, compartió una fotografía en la que se la veía afectada, con lágrimas en los ojos y acompañada de un mensaje que reflejaba su desesperación: «Volví a llorar, y cuando no tuve más lágrimas para derramar, me lavé el rostro y a pesar de mis tan hinchados párpados, me miré al espejo, me acaricié con mucha delicadeza las mejillas y con la voz quebrada en susurros me prometí que voy a estar bien porque yo siempre estoy bien, aunque no pueda dormir, aunque me duela la cabeza y no tenga apetito, aunque sobrepiense las cosas, yo siempre estaré bien».

A lo largo de los últimos días, tanto Luitingo como Jessica han sido objeto de un torrente de opiniones, tanto positivas como negativas, que han invadido sus redes sociales. Ante esta situación, el cantante ha solicitado en repetidas ocasiones que se detengan los ataques, buscando poner fin a la especulación sobre las razones de su separación.

¿Por qué no tuvieron hijos juntos?

Uno de los asuntos que más tensión generó en la relación de Luitingo y Jessica Bueno fue el tema de la paternidad. La modelo, madre de tres hijos de relaciones anteriores, dejó claro en diversas ocasiones que no tenía la intención de tener otro hijo. Este desacuerdo sobre el futuro fue un tema recurrente entre ambos, ya que Luitingo soñaba con formar una familia más grande junto a su pareja. En este sentido, el cantante nunca dejó de insistir en la posibilidad de tener un hijo con Jessica, algo que ella rechazaba de manera firme.

La historia de amor de Luitingo y Jessica Bueno estuvo marcada por momentos de crisis emocional, especialmente en los primeros días de su noviazgo. La sevillana reveló en varias ocasiones sentirse culpable por ser feliz con su pareja, lo que generaba una sensación de incomodidad y desconfianza en ella misma.

El artista oculta el sufrimiento que le provocaba ver a su pareja en una situación emocional tan delicada. En una de las entrevistas que ambos ofrecieron en el programa Un cuento imperfecto, compartieron detalles sobre los motivos de sus discusiones más frecuentes. Bueno señaló como uno de los aspectos más negativos de la convivencia con el cantante su forma de actuar cuando se encontraba enfadado.

Después de un año lleno de altibajo, tensiones familiares y diferencias irreconciliables, el noviazgo ha llegado a su fin. Ambos decidieron seguir caminos separados y, aunque los motivos exactos de la ruptura aún son objeto de especulación, está claro que los conflictos de pareja, las expectativas sobre la paternidad y las crisis emocionales fueron factores clave en este desenlace. No obstante, quieren seguir teniendo en contacto y aseguran que se esforzarán para ser grandes amigos.