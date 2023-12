Sale a la luz lo que pasó con la comida de la boda de Juan Ortega y Carmen Otte

¿Dónde está refugiándose Juan Ortega tras haber cancelado su boda con Carmen Otte? Fuentes cercanas aseguran que el torero ha decidido pasar unos días en Checa, una pequeña localidad de Guadalajara. Sin embargo, el periodista Kike Calleja asegura que varios testigos le vieron llorando en una iglesia situada en el barrio madrileño de Malasaña. Lo que sí está confirmado es que Carmen ha decidido viajar hasta Argentina con su hermana para alejarse del foco mediático e intentar analizar la situación desde la distancia.

Juan Ortega se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento. Era conocido por su trayectoria en el mundo de la tauromaquia, aunque nunca había tenido tanta repercusión como ahora. El diestro decidió cancelar su enlace matrimonial 30 minutos antes a través de una llamada telefónica que le hizo a Carmen Otte. Ahora ha salido a la luz qué hicieron los invitados. Eran más de 500 y muchos ya estaban en la iglesia preparados para vivir el gran momento.

Esto es lo que pasó en durante el convite

El entorno de Juan Ortega recalca que el torero correrá con todos los gastos. Estamos hablando de una cantidad que ronda los 90.000 euros, sin contar el dinero que el diestro le ha devuelto a sus invitados. Sin embargo, estos continuaron adelante con el plan establecido y disfrutaron de una generosa comida sin la compañía de los novios. Marcos Ruiz, una de las personas que iba a participar en la ceremonia, ha dado detalles exclusivos que no han dejado indiferente a nadie.

«Nos pusimos morados de comida porque todo lo que no se comió en la boda nos lo llevaron», empieza diciendo. «Nos pusimos morados, yo no he comido más entrantes en mi vida porque claro ya estaba todo preparado. Faltaba media hora y estaba todo organizado. Nos pusimos morados, había muchos entrantes. La comida estaba buenísima, exquisita. Prometía ser una gran boda, una señora boda», concluye.

Juan Ortega toma una firme decisión

Cada vez son más los que tienen algo que aportar. Hay muchas informaciones circulando sobre el gesto que tuvo Juan Ortega con Carmen Otte, pero él ha decidido que no dará declaraciones. Según ‘Vanitatis’, le ha dicho a su entorno: No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo. Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán».

El estado de Juan Ortega

Juan Ortega no lo está pasando bien, pero lo cierto es que lleva mucho tiempo luchando contra un estado de ánimo que no era propio de una persona que pretendía celebrar una boda por todo lo alto. Fuentes cercanas aseguran que antes del enlace «estuvo toda la mañana vomitando» y esa fue una de las señales que le ayudaron a cancelarlo todo.

El periodista Aurelio Manzano añade; «Me dicen que el día antes de la boda, el viernes, incluso antes de la preboda, él ya estaba pasando todo el día llorando y que en la preboda él no estaba bien y que él ya había dicho que no se quería casar». Mientras tanto, carmen ha decidido refugiarse en Argentina para evitar pronunciarse