Carmen Otte y Juan Ortega podrían darse una segunda oportunidad tras la ‘espantá’

Giro inesperado de los acontecimientos. Después de protagonizar una de las noticias más comentadas de las últimas jornadas informativas, Juan Ortega y Carmen Otte podrían dar una segunda oportunidad a su historia de amor. Así lo ha confirmado la periodista Pilar Vidal en el programa Socialité, donde asegura que no hay nada zanjado y que podría producirse una reconciliación en la pareja. «No daría por finalizada esa relación. Es una relación de 10 años. Carmen está muy enamorada de él y él está muy enamorado de Carmen”, comienza a decir.

A pesar de que el torero se habría bautizado en la prensa del corazón como el ‘novio a la fuga’ mientras Carmen pasa por un duelo donde se encuentra «completamente destrozada» (según fuentes consultadas por un conocido medio), los sentimientos seguirían a flor de piel por ambas partes, según comenta la conocida periodista. El diestro es consciente del revuelo mediático que ha ocasionado su ‘espantá’ y estaría esperando a que se calmase todo para dar las explicaciones necesarias. «A lo mejor conecta con un medio taurino, donde se siente más cómodo, o a lo mejor envía un comunicado», comenta Vidal.

Pilar Vidal habla de Juan Ortega en ‘Socialité’/ Mediaset

Los motivos que habrían llevado a Ortega a tomar esta drástica decisión, a escasas horas de comenzar la ceremonia de su enlace matrimonial, continúan a día de hoy sumergidos en un auténtico misterio. Es por ello por lo que los rumores no se han hecho esperar, y hay quienes señalaban a terceras personas como culpables de lo ocurrido, algo que Pilar Vidal ha querido desmentir: «El entorno lo niega categóricamente. Ni por parte de Carmen, ni por parte de él».

Por otro lado, Pilar ha desvelado que las dudas de Juan no surgieron el mismo día de la ‘no boda’, si no que quince días antes ya se agobió y lo hizo saber a todo su entorno, quien intentó hacerle entender que eso era fruto de los nervios previos al gran día. No obstante, congeniar su situación laboral con los preparativos de la boda habrían podido llegar a sobrepasar Ortega: «La temporada la ha pasado fuera de España toreando y él no ha vivido los preparativos de la boda. No ha podido estar todo lo que a él le hubiese gustado estar. Le hubiese gustado aplazarlo más que no casarse», informa la comunicadora.

Más allá de los elevados gastos nupciales a los que ha tenido que hacer frente, otra de las incógnitas más comentadas de los últimos días ha sido la relación que mantendrían a día de hoy Carmen y Juan tras lo ocurrido, algo que ha querido aclarar, en cierta manera, la periodista señalada: «No descartaría que hayan hablado o que se hayan mandado algún mensaje. Se iban a casar. Tú no puedes cambiar o quitar unos sentimientos de la noche a la mañana. Carmen puede tener rabia y él puede tener angustia, pero eso no quita el amor. A mí me dicen que siguen enamorados el uno del otro», concluye.