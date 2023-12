Las razones por las que Juan Ortega se ha negado a casarse con Carmen Otte

El pasado sábado 2 de diciembre ha sucedido algo que marcará un antes y un después en nuestra crónica social. Un suceso inesperado que dará mucho de que hablar en las próximas semanas. El matador sevillano Juan Ortega ha cancelado en el último momento su boda con Carmen Otte, una discreta cardióloga con la que llevaba saliendo 10 años. Pero, ¿qué hay detrás de esta extraña decisión? Fuentes cercanas aseguran que el torero tenía muchas dudas sobre el enlace matrimonial, a pesar de que no se ha atrevido a pararlo todo hasta 30 minutos antes.

Juan Ortega se puso en contacto con su prometida a través de una llamada telefónica. Le hizo saber que no iba a presentarse en la iglesia porque no quería casarse con ella. Carmen todavía no había llegado al templo, pero ya había muchos asistentes que estaban allí. La pareja invitó a más de 500 invitados para celebrar un evento por todo lo alto que lamentablemente ha terminado en tragedia. Todo el mundo quiere saber el motivo por el que Juan se ha negado a casarse con Carmen Otte.

Los invitados de Juan Ortega / GTRES

El diestro le explicó a su pareja que tenía una serie de «circunstancias personales» muy complejas que le impedían darse el ‘sí, quiero’. Esta noticia ha revolucionado a la prensa del corazón.

Los motivos de Juan Ortega para cancelar la boda

Juan Ortega lleva muchos años intentando triunfar en el mundo de la tauromaquia, pero no fue hasta 2020 cuando consiguió un gran éxito en Jaén. A partir de ese instante su nombre empezó a sonar con fuerza y ha compartido plaza con grandes profesionales, como por ejemplo con Roca Rey. Todo hacía pensar que en el terreno laboral le iba igual de bien, ¿por qué su situación ha dado un giro tan drástico?

Algunos testigos que están muy cerca de Juan Ortega insinúan que la decisión que ha tomado está relacionada con un accidente que tuvo en una plaza de toros hace dos semanas. El matador sufrió una acogida en Ecuador que le ocasionó golpes por todo el cuerpo y en la mandíbula. Supuestamente ya estaba recuperado, pero ahora ha salido la luz que este suceso podría estar detrás de la cancelación de su boda.

Carmen Otte posando / Redes Sociales

Los 500 invitados que estaban convocados en la iglesia de Jerez de la Frontera están muy sorprendidos. Todo parecía ir bien, hasta tal punto que Juan estuvo en la preboda que preparó con Carmen Otte y mostró su cara más amable. Nadie podía imaginar que por su cabeza estaba pasando la posibilidad de cancelar su enlace matrimonial.

Juan Ortega y Carmen Otte optan por guardar silencio

Juan Ortega antes de una corrida de toros / GTRES

Como no podía ser de otra forma, Carmen Otte está muy afectada, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de sus seres queridos. Sus familiares y amigos más cercanos no se separan de ella y ninguno quiere dar un paso adelante para explicar que ha pasado de puertas para adentro. Llevaba una década al lado de Juan y todo hacía pensar que estaban atravesando un momento mágico, por eso su entorno está tan impactado.

Tanto Carmen como el diestro han decidido guardar silencio y no han dado declaraciones desde que sucedió todo. Juan Ortega ha abandonado Jerez de la Frontera en su vehículo particular y se ha dirigido a su casa. Hasta la fecha compartía esta vivienda con Carmen, pero ahora nadie sabe cuál es el futuro de la pareja