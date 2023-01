Sale a la luz la imagen más buscada de Clara Chía

Nadie podría haberlo adivinado hace unos meses, pero Clara Chía Martí es una de las personas más buscadas del momento en España y por fin ha aparecido, tras repetidos días de ausencia de la luz pública y por primera vez desde que Shakira pronunciara públicamente aquello de «yo valgo por dos de 22» y comparara Ferraris con Twingos. La novia de Gerard Piqué ha vuelto al primer plano informativo por ser cazada junto a su pareja –tranquilos, siguen juntos– y poco a poco podría comenzar la tranquilidad en torno a los rumores de mil cosas con respecto a su figura.

La incógnita de dónde estaba Clara Chía incrementaba con el paso de los días y las horas, a la vez que Gerard Piqué seguía dando de qué hablar en público y si aparentemente inmutarse por todo el escándalo que rodea a la canción de lo que va de 2023. Shakira y Bizarrap no paraban de batir récords por su propio talento –por supuesto– pero también a costa de unos Piqué y Martí que habían sido protagonistas de una letra que no deja a nadie indiferente y sí a la pareja anteriormente mencionada con múltiples ataques dialécticos sufridos en sus carnes. Clara-mente, una venganza en toda regla.

Han sido diez los días en los que Clara Chía ha estado en paradero desconocido y doce desde que la BZRP Music Sessions #53 saliera a la luz, pero ya tenemos de nuevo a la joven modelo e influencer de cara al público, después de ser vista en un partido de la prestigiosa liga de Fútbol 7 que ha impulsado su novio, Gerard Piqué, y para la que ella también trabaja. La Kings League es uno de los motivos de unión de ambos y Clara Chía Martí no quiso dejar de acompañar a su pareja a uno de los encuentros, en el que se ha mostrado sonriente y cómplice con el bueno de Gerard.

Clara Chía y Piqué, juntos y felices

Piqué, precisamente, había sido diana de los rumores, que incluso se habían lanzado a aventurar, según medios del corazón, en la posibilidad de que este hubiera querido volver con Shakira cuando ya estaba con Clara Chía. ¿El motivo? Cómo no, la letra de la famosa Session #53. «Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques», cantaba Shakira, en una frase que podría haber sido la que más daño hiciera a Clara Chía, pero si eso se produjo fue pasajero, a tenor de la última imagen de la joven, publicada por Mediaset, en la que aparece tan enamorada como siempre de Piqué.

En la grada del partido de la Kings League, Piqué y Clara Chía dejaron de lado las dudas y aunque no estaban juntos en un primer momento visionando el espectáculo, Piqué incluso se levanta de su sitio y se acerca a su novia para abrazarla y fundirse en un beso. Los testigos, según refleja la información del medio citado, hablan de felicidad de la pareja y que se dejaron ver sin querer ocultar nada.