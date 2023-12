¿Saldrías con alguien de ideología política opuesta?: los ‘influencers’ responden

¿Saldrías con alguien que tiene una ideología política opuesta a la tuya? Si votas al PP o a Vox, ¿estarías con alguien del PSOE o Podemos? Los influencers responden a este pregunta sobre si tendrían una pareja de distinta ideología política en un vídeo que se ha hecho viral este viernes. Laura Escanes, Susana Molina, Ana Ferrer Padilla, Lola Lolita o Martiño Rivas.

Las preguntas: ¿es una red flag (bandera roja) o green flag (bandera verde) ser de otra ideología política? ¿Saldrías con alguien que vota a un partido político diferente al tuyo? Laura Escanes ha respondido que «me da igual, no es súperimportante, para mí no es una red flag (bandera roja). Creo que es bueno juntarse con gente que no piensa igual que tú. Para nutrirse un poco», ha destacado la influencer en un vídeo que se ha hecho viral este viernes.

En cambio, para Ana Ferrer Padilla, «totalmente es una red flag (bandera roja). ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que ahora a lo mejor os entendéis. Luego quieres tener hijos, tener una familia y los tienes que educar en unos valores».

En cambio, Lola Lolita, una de los influencers más destacadas, ha reconocido que para ella ser de otra ideología política es «una green flag (bandera verde) porque Isaac y yo no somos muy iguales. Pero, nos da igual», ha destacado la influencer mientras miraba a su novio.

Martiño Rivas ha indicado que «eso haría la convivencia más complicada, pero mientras sea un partido constitucionalista…», en referencia a las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas sin mencionarlas de manera directa.

Marta Lozano ha explicado que «es green flag (bandera verde). Sí que son horas de sentarnos a hablar, pero no es red flag (bandera roja)».

Sin embargo, otros influencers y periodistas han respondido con un «no» rotundo, como ha sido el caso de Ana Ferrer Padilla, anteriormente citada, poniendo de manifiesto cómo la división que existe en la arena política española ha trascendido a la vida de los famosos y el resto de votantes españoles.