Roberto Brasero ya sabe qué tiempo va a hacer en Semana Santa: «Ese cambio…»

El tiempo que va a hacer en Semana Santa es un misterio que meteorólogos como Roberto Brasero se encargan de desvelar. Desde Antena 3, este experto no duda en darnos una previsión del tiempo lo más acertada posible. Siempre y cuando estemos pendientes de algunos elementos que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Esta Semana Santa, tocará esperar un poco más para ver lo que nos está esperando, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

Roberto Brasero ha intentado arrojar algo de luz a ese cambio que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Estamos viviendo una gran temporada de lluvias que nos está alejando de esa tradicional primavera que puede acabar siendo el elemento que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que parece que apuntará maneras en estos días que no están esperando. Abril está a la vuelta de la esquina y parece que nos depara algunas situaciones inesperadas.

Semana Santa está cada vez más cerca

Estos días que tenemos festivos en el calendario, están cada vez más y más cerca. Son los responsables de una serie de elementos que pueden llegar a toda velocidad y que en cierta manera podrían empezar a ponernos los pelos de punta. Deberemos afrontar un destacado cambio de rumbo,

Desde unas jornadas en las que la inestabilidad ha acabado siendo una realidad, a una serie de detalles que pueden llegar a ser los culpables de una situación sin precedentes. Estas borrascas que nos estarán esperando y que pueden ser claves serán una realidad en breve.

Esta semana hemos tenido más lluvia, en una tendencia que sigue marcando unos días de marzo que han convertido este mes en uno de los más lluviosos del año. La primavera es sinónimo de inestabilidad y lo es ante la llegada de este tipo de fenómenos.

Por suerte, expertos como este Roberto Brasero, no dudan en darnos algunas novedades destacadas que podemos empezar a tener en cuenta y que será lo que nos marcará desde estas jornadas que tenemos por delante. Ha sido uno de los primeros en darnos más datos sobre lo que puede pasar en Semana Santa.

Roberto Brasero ya sabe el tiempo que va a hacer

El tiempo que va a hacer en estos días lo explica Roberto Brasero desde su blog y canal. Sin duda alguna, será mejor que preparemos el paraguas para estos días que tenemos por delante. Lo que nos está esperando es un destacado cambio que puede ser fundamental.

Tal y como nos explica: «Tampoco que no puedan venir. No sabemos si van a venir para Semana Santa. La semana que viene parará, por ejemplo, y no será tan lluviosa; pero al final de la semana puede que comience otra vez y llegue otra». Así habla de unas borrascas que parece que, de momento, vamos a tener en nuestra casa durante unos cuantos días más.

Casi toda España está bajo la influencia de este tren de borrascas: «El lunes es probable que tengamos todavía los cielos muy nubosos prácticamente en toda España pero ya con chubascos más ocasionales, sin tanta cantidad de agua, y que pueden ser más abundantes esta vez en zonas en el Cantábrico. Pero el alejamiento de las bajas presiones (borrascas) hacia el Golfo de Génova y entrada de altas presiones (el anticiclón por el oeste irá estabilizando la atmósfera poco a poco. Y eso parece una tendencia para el resto de la semana: a partir del martes las nubes irían a menos y el sol debería ir ganando terreno, lo que podría ser el comienzo de un cambio de tiempo. Iremos confirmando en los próximos si se asienta este pronóstico que significaría el fin de la racha de borrascas y lluvias generalizadas al menos de momento».

Será el único momento de esperanza ante un fin de semana del todo invernal: «Durante el fin de semana la borrasca debería ir desinflándose un poco pero no se marcharán del todo las nubes y las lluvias y además bajarán las temperaturas con lo que veremos nevar de nuevo como si todavía estuviésemos en invierno… o como el fin de semana pasado sin ir más lejos. Las lluvias del sábado serán más irregulares, espaciadas a lo largo día, en forma de chubascos acompañados de tormentas ocasionales, pero afectando a la mayor parte del territorio. Y en esta ocasión donde pueden será más persistentes, y probablemente más fuertes, sería en el noroeste peninsular, oeste del sistema Central y zonas de los Pirineos. En el este y Canarias son poco probables. Bajarán las temperaturas y se esperan nevadas para el sábado en los principales sistemas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, con una cota en torno a 1100/1400 m en el noroeste y por encima de 1800 bajando a 1200/1500 en el resto».