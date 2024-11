Roberto Brasero lo confirma: ya hay fecha exacta y no estamos preparados

Hay fecha exacta ante lo que tenemos por delante, una situación cambiante, que Roberto Brasero se encarga de explicar. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante, miramos de cara a una semana en la que debemos recuperar la normalidad de la mejor forma posible. Estando ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. La situación puede ser cambiante y eso quiere decir que tendremos que afrontar algunos ciclos distintos.

No estamos preparados para lo que llega, estamos ante una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Tenemos por delante algunas situaciones que pueden ser las que marcarán un antes y un después. Los expertos en el tiempo no dudan en advertir a la población de lo que está a punto de pasar y de lo que nos está esperando. Tenemos que afrontar estos cambios que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos pensado que fueran tan importantes. Tocará ver qué es lo que pasa en esta fecha exacta a la que apunta Roberto Brasero.

Lo confirma Roberto Brasero

Todas las miradas están puestas en una situación que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Debemos conseguir darle a nuestro día a día una serie de detalles que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que es clave para todos.

El riesgo de estos días consiste en que debemos empezar a pensar en todo lo que llega y en la realidad que nos está pasando. A nuestro alrededor, debemos empezar a pensar en una serie de cambios que nos acercarán en gran medida a una nueva realidad que puede ser significativa.

Miraremos al cielo y lo haremos de una manera en la que podemos empezar a pensar en unos días en los que todo se irá moviendo y eso quiere decir que tendremos que estar atentos a esta previsión que realmente puede traer consecuencias totalmente inesperadas.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en todo lo que, realmente está pasando. Son días de cambios y de ver un poco más allá, con lo cual, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante.

Ya hay fecha exacta y no estamos preparados

No estamos realmente preparados para lo que está por llegar, pero, tocará ver un poco más allá. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que está por llegar. Por lo que, tenemos que afrontar determinados cambios que son los que marcarán un antes y un después.

La previsión de Roberto Brasero no deja lugar a dudas: «La semana ha vuelto arrancar con tiempo adverso en la fachada mediterránea, que continúa centrándose en el norte de la Comunidad Valenciana, pero, sobre todo, en Cataluña. El nivel de aviso rojo se ha activado en el litoral de Barcelona por acumulados de 180 mm en 12 horas. Las lluvias torrenciales han vuelto a dejar barrios inundados, carreteras y trasportes cortados, y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, seriamente afectado, con precipitaciones que, en una hora, han dejado acumulados de 75 mm, es decir, casi la misma cantidad de lo que cae en todo el mes de octubre. Y, ahora, a los restos del aire frío en altura que acompañan a la DANA, le sumamos, además, la llegada de una nueva perturbación, la tormenta subtropical Patty, que, en las próximas horas, pasará a depresión y entrará por la vertiente atlántica».

Desde Antena 3 nos dicen qué es lo que tenemos por delante: «La diferencia es que, en las próximas horas, comenzaremos a notar cómo la inestabilidad también va en aumento por el oeste peninsular fruto de la proximidad de la nueva tormenta. Las lluvias, en general débiles, se extenderán, entre hoy y mañana, a puntos de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, pudiendo ser Cáceres la provincia más afectada con precipitaciones localmente fuertes y persistentes. Por otro lado, la configuración atmosférica que permanece en el Mediterráneo, (aunque con un viento de Levante que se debilita y, con ello, la precipitación estará menos ‘inflada’), nos sigue dejando, para este martes, tiempo adverso con precipitaciones que pueden seguir siendo intensas y tormentosas en Baleares, interior de Castellón, Tarragona, litoral de Barcelona y Girona, y norte de Aragón».

Desde Antena 3 nos preparan para despedir a la DANA pero también abrazar a una nueva realidad que puede llegar en forma de borrasca que dejará de nuevo lluvias a nuestro país.