Roberto Brasero y la AEMET coinciden con lo que llega a partir de hoy a España y mandan un aviso: «Otra vuelta de tuerca del verano»

Otra vuelta de tuerca del verano llega a toda velocidad, Roberto Brasero no duda en mandar un importante aviso y la AEMET coincide con él. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días en los que realmente cada pequeño paso puede ser clave. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Parece que el verano vuelve y lo hace de tal forma que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Lo que nos estará esperando es un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué es lo que pasará con un tiempo que cambia por momentos. La llegada de un Roberto Brasero que puede darnos unas pistas de lo que tendremos en esta recta final del verano puede ser esencial.

Otra vuelta de tuerca al verano

Este verano ha sido uno de los que vamos a recordar durante mucho tiempo. Las temperaturas no han dejado de subir y lo han hecho de tal forma que nos han afectado más de lo esperado. El tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo una auténtica pesadilla que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Son días de visualizar esta transformación que hasta la fecha no pensábamos que podríamos volver a ver.

El tiempo en esta época del año acabará siendo lo que nos dará un pequeño respiro en unos días de cambios. Este final del mes de agosto podría acabar siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden llegar a toda velocidad y que acabarán impactando en unos días cargados de actividad.

Esta recta final del verano puede dejarnos con unos registros que acabarán marcando la diferencia. Lo que nos estará esperando es algo que podría convertirse en una opción de lo más recomendable en unos días en los que realmente tocará no dejar atrás los planes para combatir el calor. El tiempo puede cambiar en unas jornadas en las que cada paso cuenta.

Roberto Brasero y la AEMET coinciden con lo que llega a partir de hoy a España y mandan un aviso

La AEMET y Roberto Brasero coinciden con lo que llega a partir de hoy a España y mandan un importante aviso. Lo que podría pasar en breve es una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Esta previsión del tiempo parece que sería más propia de un mes de julio que no de un agosto que dará este fin de semana sus últimos coletazos.

Tal y como nos explica Roberto Brasero: «Tras dos borrascas consecutivas que han alcanzado la Península en los dos últimos días, incluido el del hoy que chubascos fuertes que están descargando en Galicia o Asturias, mañana llegará el viernes pero no llegará una tercera: vuelve a estabilizarse el tiempo de cara a un fin de semana que volverá a ser soleado y veraniego. No obstante, todavía mañana pueden seguir los cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y Cantábrico, con chubascos y alguna tormenta en Galicia, Asturias y León sobre todo a primeras horas: irán a menos con el trascurrir del día. Tendremos nubes medias y altas por la mañana en Baleares, Melilla y extremo este peninsular y luego la tarde más soleada y no se puede descartar que caiga alguna tormenta por Cartagena, Almería o Melilla. Poco nuboso o despejado en el resto de España con cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas occidentales de Canarias».

La AEMET coincide con esta previsión: «Se prevé una jornada marcada por un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y Asturias predominarán los nubosos o cubiertos con una tendencia a ir a más la nubosidad debido a la llegada de un frente poco activo que acabará dejando precipitaciones débiles. También intervalos de nubosidad baja matinal en otros puntos del Cantábrico y en el oeste de Castilla y León. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles en La Palma y poco nuboso en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en zonas de Asturias, Galicia y oeste de Castilla y León, con calima en Melilla. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada en la Península exceptuando litorales mediterráneos, cantábricos y del oeste de Galicia con pocos cambios o algunos descensos. También ascensos pero ligeros en las islas. Podrán superarse localmente los 35 grados en el Guadalquivir, bajo Ebro y Mallorca. Mínimas en descenso en Baleares y tercio este peninsular, con ascensos en el resto de la Península y pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en litorales del Levante y Baleares».