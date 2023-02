Se revela el increíble apodo que la reina Letizia tenía en TVE: su compañero Jesús Álvarez lo cuenta todo

La Reina Letizia tiene un pasado en TVE antes de casarse con el, por entonces, Príncipe Felipe. Su compañero Jesús Álvarez se ha atrevido muchos años después a contarlo todo. La esposa del Rey fue elegida por amor para convertirse en la primera reina que no procede de casa real. Un hecho sin precedentes, además de ser divorciada, algo que hasta la fecha no se había dado. Letizia rompió moldes, la elección de Felipe no fue fácil, pero aseguró al país una gran reina que en su trabajo tenía un apodo que hoy en día sigue haciendo historia.

La reina Letizia tenía en TVE un mote que Jesús Álvarez ha decidido contar

Letizia antes de reina fue periodista de TVE. El país se quedó en shock cuando sus propios compañeros revelaron la gran noticia de que sería la reina de España, comprometiéndose con el entonces Príncipe de Asturias. El camino hacia los informativos de TVE no fue fácil, Letizia Ortiz se preparó a consciencia para llegar hasta lo más alto.

Según cuentan sus compañeros: “Letizia era un soplo de aire fresco, era guerrera y muy luchadora, además en pantalla daba una imagen muy potente, tenía mucho gancho. Se le notaba que sentía pasión por lo que hacía, me sorprendió cuando me enteré de su compromiso con el Príncipe y que abandonara su profesión, valoraba mucho haber llegado hasta allí».

Actualmente esta mujer sigue teniendo la misma imagen potente como la primera Reina de España que no procede de una familia real. Se ha adaptado muy bien a su nueva vida y aunque todo el mundo se quedó con la imagen que daba en el Telediario, sus compañeros tienen serios problemas para dirigirse a ella.

Su compañero Jesús Álvarez ha dicho que: “Yo le sigo llamando Leti, como le llamábamos sus compañeros de informativos en aquella época. Ella me lo consiente, con todos mis respetos no me sale Señora o Majestad”. El pasado sigue pesando en una redacción en la que todo el mundo conoció a una reina trabajadora.

Letizia aprendió muy rápidamente cómo hacer su trabajo, de igual forma que ha conseguido ser toda una reina ejemplar en unos años. Es un referente que también hizo historia en una TVE.