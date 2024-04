La reaparición de Rocío Carrasco que ha dejado a media España sin palabras: el cambio es radical

Rocío Carrasco estuvo unos años retirada de la pequeña pantalla y nadie entendió el motivo de su desaparición mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo todo cobró sentido y la hija de Rocío Jurado no tuvo más remedio que explicar la razón por la que había estado ausente. Según contó, los problemas que tenía con Antonio David Flores, padre de sus dos hijos, le obligaron a ponerse en manos de profesionales, por eso tuvo que bloquear su agenda laboral. Cuando recuperó el aliento se puso en contacto con la productora La Fábrica de la Tele y protagonizó un documental que marcó un antes y un después: ‘Contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Carrasco se convirtió en un referente feminista para gran parte de la audiencia, pero también hubo mucha gente que criticó su comportamiento. Tanto es así que sus enemigos le acusan de ser la responsable de la desaparición de ‘Sálvame’. Después de muchas especulaciones, la mujer de Fidel Albiac ha reaparecido en un podcast presentado por Pilar Vidal, un espacio que puede verse a través de YouTube y que se llama ‘Drama Queen’. La periodista le ha dicho a su invitada: «Tú eres perfecta para este programa».

Lo cierto es que Rocío ha abierto su corazón y ha hablado de muchos temas. Disfruta de una gran amistad con Pilar Vidal y le ha contado cosas muy íntimas, aunque no ha querido desvelar si se ha sometido a un retoque estético en los últimos meses. Rociíto llevaba un tiempo sin aparecer en ningún medio y su rostro ha cambiado bastante. Los expertos no descartan la posibilidad de que se haya inyectado ácido hialurónico, aunque ella no ha hecho ningún comentario al respecto.

¿Se ha puesto bótox Rocío Carrasco?

Rocío Carrasco se ha presentado en el podcast de Pilar Vidal con algunas zonas de la cara algo hinchadas. Con la heredera de Rocío Jurado podría haber confiado en alguna estética para hacerse un pequeño retoque. Con el paso del tiempo este tipo de arreglos no llaman la atención, pero es posible que Rocío acabara de hacérselo, por eso se ha notado tanto. Los especialistas barajan la posibilidad de que se haya puesto bótox en los pómulos y en los labios.

El éxito mediático de Rociíto ha conseguido algo: todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia. Cuando protagonizó el famoso documental de Telecinco llevaba el pelo largo y rizado. Ella misma ha reconocido que le gusta cambiar, por eso modificó su peinado cortándose la melena. Sus amigos bromearon diciendo que se había copiado de Sonsoles Ónega y lo cierto es que ambos estilos eran muy similares.

Las declaraciones de Rocío durante su reaparición

Rocío Carrasco ha reaparecido por todo lo alto. Recordemos que ha participado en un concurso culinario de TVE titulado ‘Bake off: famosos al horno’, pero no ha vuelto a estar tan expuesta como cuando trabajaba en Telecinco. Esa es la razón por la que sus declaraciones han tenido tanto peso. Lo primero que ha hecho ha sido anunciar que quiere volver a casarse con Fidel Albiac. Insiste en que es la única persona que no le ha traicionado, por eso quiere cumplir la promesa que le hizo. «Me casé por lo civil y siempre dije que quería hacerlo por la iglesia. En su día, dijimos que cuando hiciéramos 25 años juntos nos gustaría llevarlo a cabo».

La exmujer de Antonio David Flores se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido hasta la fecha, aunque admite que nunca ha estado demasiado pendiente de las redes sociales. Por ese motivo no se dio cuenta de la repercusión que estaban teniendo sus declaraciones en ‘Contar la verdad para seguir viva’. Defiende que no tomo consciencia hasta que acabó el documental. «No fui consciente de todo hasta la finalización. Hasta que todo terminó y pasaron incluso dos semanas, no fue inmediatamente».

Rociíto no se arrepiente de nada

A pesar de que ha dejado al público muy intrigado por no desvelar si se ha sometido a algún retoque estético, carrasco ha dado respuesta a muchas preguntas. Según le ha contado a Pilar Vidal, no se arrepiente de lo que pasó en Telecinco porque su intención no era hacer daño a nadie. Admite que cambiaría algunas de sus decisiones, pero recalca que todo lo que ha hecho ha sido desde el corazón. «Lo que quiero decir es que no tengo de qué arrepentirme, en tanto en cuanto yo haya ocasionado mal a alguien, que creo que es lo más importante de lo que arrepentirse».

Continúa sin tener relación con sus hijos, Rocío y David Flores, aunque ha aprendido a vivir con este problema e insiste en que se considera una mujer completa. «Soy feliz y soy afortunada. Creo que sería muy injusto quejarme. Yo me considero afortunada. Pese a todo y con todo. Soy una mujer afortunada».