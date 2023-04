¿Qué está pasando con Rocío Flores? «Cada vez está peor»

Rocío Carrasco ha estado mucho tiempo retirada de los medios de comunicación y de un momento a otro decidió firmar un contrato con Telecinco y contar su versión de los hechos. Aseguró que llegar hasta ese punto le había costado mucho esfuerzo. Dijo que aquella catarsis era parte de su tratamiento y que por ese motivo no estaba analizando las consecuencias. No tuvo en cuenta que su hija Rocío Flores era una de las grandes víctimas de su relato. Todo lo que vino después se le fue de las manos y la joven ha vivido momentos realmente complicados.

Rocío Flores trabajaba en ‘El Programa de Ana Rosa’ cuando su madre estaba protagonizando ‘Contar la verdad para seguir viva’. Se mantuvo firme en todo momento y no habló de las acusaciones que estaba recibiendo, pero sí dejó claro algo: había cosas que no se estaban contando. Parte de los espectadores consideraron que estaba callada por miedo y empezaron a atacarla en las redes sociales. Rocío utiliza Instagram como una fuente de ingresos, de ahí que si situación fuera tan complicada.

Rocío Flores lo cuenta todo en Instagram

Rocío ha usado sus redes sociales para aclarar ciertas situaciones, especialmente para compartir lo que está pasando con su imagen pública. Explica que recibe cientos de críticas y de mensajes ofensivos por el simple hecho de ser hija de Antonio David Flores. En un primer momento pensó en tomar una drástica decisión, pero en el último momento cambió de opinión y decidió continuar con su actividad en redes. Al menos eso contó ella durante una de sus entrevistas. Recientemente ha contado qué le está pasando.

La hija de Rociíto ha pedido ayuda a sus fieles seguidores porque le ha salido una herida en el labio y no sabe por qué. “Llevo 3 días que me ha salido esto en la boca. Nunca me da fiebre, solo una vez hace un par de meses cuando me pinché el labio me dio un poquito”, ha explicado en sus redes. Está bastante preocupada porque la herida se complica por momentos. También ha reconocido que tiene “muchos nervios y estrés”, así que es posible que su estado de ánimo le esté afectando a su salud.

Las explicaciones de Rocío

La influencer no tiene en cuenta que en Instagram hay gente que no la quiere. Para ella lo verdaderamente importante es que hay muchas personas que le desean el bien. Sus fieles seguidores siempre están dispuestos a ayudar, por eso recurre a ellos cuando no comprende algo. “Hace un par de años me tuvieron que ingresar en el hospital porque me salió algo parecido,pero nunca supieron que era. Me hicieron pruebas de todo tipo, aunque no lo vieron claro. Me ha salido y cada vez está peor”, ha explicado enseñando su nueva herida.

Los desmesurados ataques que recibe

Rocío Flores ha explicado en más de una ocasión que los fans de su madre cargan duramente contra ella y le exigen que se aleje de Antonio David. No entiende el odio del público y le llama especialmente la atención que las críticas vengan de mujeres, mujeres que levantan la bandera del feminismo para apoyar a Rocío Carrasco. Esta es la situación que lleva denunciando en Instagram desde que Telecinco emitió el primer capítulo de ‘Contar la verdad para seguir viva’.