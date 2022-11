El dineral que se ha embolsado Rocío Carrasco con su segundo documental

El estreno de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ fue una auténtica revolución en pantalla, la cadena consiguió un 33,2% de audiencia con más de 3,7 millones de espectadores, que querían saber la verdad después de 20 años de silencio. Rocío Carrasco compartía un testimonio desgarrador y mostraba cómo había sido su realidad estos años.

Rocío Carrasco y el éxito de su formato en televisión

Este proyecto televisivo no fue sencillo de conseguir, se gestó durante más de un año y no faltaron las negociaciones. Era la primera vez que la hija de Rocío Jurado se sentaba frente a una cámara para contar su historia y en ella reconocía ser víctima de violencia de género, algo que hizo reaccionar a la audiencia, mostrando un gran apoyo por la misma.

No era la primera vez que le ofrecían la oportunidad de contar su historia, pero esta historia llevaba muchos años guardada y el proceso de sacar toda la información que ha salido no ha sido sencilla, ni para la producción de la docuserie, ni para Rocío, que ha tenido que mostrarse sin barreras. Un proceso de negociación entre cadena y protagonista que se extendió durante meses hasta que finalmente ella aceptó.

¿Cuánto habría cobrado por la colaboración con Mediaset?

Muchos han especulado sobre lo que habría cobrado por la primera y la segunda parte de esta serie documental que tenía a media España en vilo. Meses atrás circularon información acerca de la cuantía que Carrasco habría cobrado por su primer documental, pero no hay datos confirmados aún. Los medios hablaron de millones, apuntando a que la hija de Rocío Jurado podría estar cobrando 200.000 euros por programa.

Frente a todas las especulaciones y sin querer dar demasiados detalles, Mediaset desmentía las elevadas cifras que circulaban por los medios en el momento. «Las cifras que se están publicando en algunos medios de comunicación sobre costes o ingresos generados por la serie documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, son absolutamente falsas y alejadas de la realidad» declaraba Mediaset en un comunicado recogido por Lecturas.

Con ello, se desmentía que Rocío Carrasco hubiera ganado dos millones de euros por la primera parte de esta serie documento. Esta ha funcionado muy bien en la cadena y ha sido un espacio para que ella pudiera contar su realidad, pero ni Rocío Carrasco, ni la productora La Fábrica de la Tele o la cadena, quisieron hablar de datos económicos exactos por esta colaboración.

La respuesta de Carrasco a las acusaciones

La segunda parte del documental ‘En el nombre de Rocío’ salía a la luz este 2022 y no ha faltado el apoyo y las críticas al formato. Entre las críticas más comunes en redes sociales y los espectadores es que solo ha realizado estos documentales por dinero y venganza, pero la protagonista no ha querido quedarse callada.

«Ese es el argumento fácil para todo aquel que no tiene otro al que agarrarse. Yo siempre he dicho que el odio no es un sentimiento que yo experimente ni haya experimentado y por cuestión de dinero tampoco.» aclaraba la hija de Rocío Jurado, afirmando que el dinero nunca había sido su motivación para hablar después de un silencio que había durado 20 años.