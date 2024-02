La reacción de Fabiola Martínez ante la decisión más drástica de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha tomado una drástica decisión que ha hecho saltar todas las alarmas, aunque todavía no se ha manifestado al respecto y hay muchas dudas encima de la mesa. Una conocida revista asegura que será el fichaje estrella de la nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’, el concurso culinario de TVE. Sin embargo, el artista desveló en uno de sus conciertos que quería dejar los medios de comunicación porque se sentía muy impresionado. El nacimiento de su último hijo le ha situado en una posición muy complicada, pero él quiere tenerlo todo muy bien atado antes de pasar a la acción y por eso exige unas pruebas de paternidad.

Gabriela Guillén, madre del bebé, promete que no tiene nada que ocultar y está dispuesta a cumplir con las peticiones del cantante. Todo esto ha terminado afectando a Fabiola Martínez, quien acaba de reaccionar a la decisión que ha tomado su exmarido. La modelo venezolana insiste en que no tiene nada que decir. Lo único que quiere es que Bertín tome el camino correcto, pero prefiere estar al margen de las últimas polémicas e insiste en que ya no forma parte de la vida del presentador. Entiende que los reporteros le busquen para obtener respuestas, aunque asegura que lleva mucho tiempo sin tener información sobre los temas del momento.

La reacción de Fabiola Martínez ha sido buena. Como es costumbre en ella, ha dado las gracias a los periodistas que le estaban esperando. Ha mostrado su mejor sonrisa y ha insistido en que prefiere mantenerse lejos de los últimos problemas. No obstante, en su momento dejó claro que su única prioridad eran sus hijos, por eso estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a llegar a un pacto con Gabriela Guillén. Insiste en que sus hijos tienen oportunidad de conocer a su nuevo hermano. Ella no les va a impedir nada, pero es algo que deben hacer de forma natural y cuando se sientan preparados.

La reacción de Fabiola Martínez

Todo lo que rodea a las pruebas de paternidad que va a hacerse Bertín Osborne genera controversia. En Telecinco incluso han insinuado que el presentador tendría un plan para demostrar que el hijo de Gabriela Guillén no es suyo. Raquel Arias, una de las grandes amigas de Gabriela, insiste en que la empresaria está atravesando un momento muy delicado. En las últimas semanas se convirtió en noticia porque le robaron el carro de su bebé y ella sospecha que hay alguien detrás de esto cuyo objetivo es conseguir una muestra de ADN.

Fabiola Martínez no tiene intención de formar parte de este escándalo. Tan natural como siempre, ha pedido a los reporteros que le estaban esperando en su domicilio que le dejen de preguntar por cuestiones tan controvertidas. Insiste en que ella está muy lejos de los problemas de Bertín Osborne, aunque disfruta de una bonita amistad con el presentador. Recuerda que siempre será el padre de sus hijos y que hará todo lo posible para ayudarle, pero en esta ocasión no puede ser su portavoz porque le faltan muchos datos.

Para Fabiola lo primordial es que sus pequeños no se vean afectados por ningún problema mediático. En su momento consiguió que su separación de Bertín Osborne se desarrollase en la más estricta normalidad, por eso no va a consentir que un conflicto externo termine perjudicando a su familia. «Yo mientras que mis hijos estén bien, me da igual. Y si Bertín y Gabriela consideran necesarias las pruebas de paternidad, solo con que una de las partes piense que es importante, hay que respetarlo eso».

Fabiola Martínez sea posicionado con Bertín Osborne

Fabiola Martínez no le ha puesto ningún obstáculo a Gabriela Guillén en su trayectoria mediática y en ningún momento le ha dedicado malas palabras. Todo lo contrario. Está dispuesta a ayudar en la medida de lo posible e insiste en que sus hijos podrán conocer a su hermano si lo consideran oportuno. La cuestión es que no se siente cómoda dando explicaciones por un asunto que no le pertenece y que le resulta muy incómodo porque sabe que a Bertín Osborne no le hace sentir bien.

El presentador está planteándose abandonar la pequeña pantalla, gesto que generaría muchas consecuencias. Recordemos que tiene presencia en varios programas importantes y que genera ingresos muy suculentos gracias a las exclusivas que vende en su publicación de cabecera. La única vez que se ha pronunciado alto y claro para hablar del hijo de Gabriela Guillén fue en la revista ‘¡HOLA!’ En ese momento Bertín reconoció que no tenía pensado hacerse cargo del bebé de Gabriela. Reconoce que asumirá todos los gastos económicos que le correspondan, pero no tiene intención de actuar como un padre corriente.

Antes de acordar el dinero que debe mandarle a Gabriela para contribuir con la manutención del niño, Bertín Osborne exige unas pruebas de paternidad para asegurarse de que el bebé es suyo. Recuerda que tiene más hijos y considera «una irresponsabilidad» no caminar sobre seguro en este asunto tan complicado.