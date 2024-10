El actor, José Lamuño, es una de las caras más conocidas del momento, pero ¿quién es este artista tan famoso? Cada vez son más las personas que quieren saber sus secretos y, lo cierto es que, hay cosas muy interesantes.

Su edad y de dónde es José Lamuño

Tiene 36 años, nació en Asturias y después de alcanzar la mayoría de edad se trasladó a Madrid para iniciar su carrera en el mundo del espectáculo. Ha trabajado como modelo para marcas importantes y ha desfilado en las mejores pasarelas, aunque su verdadera pasión es interpretar. Ha afrontado retos que ha superado con éxito y que han consolidado su trayectoria. Conecta muy bien con la audiencia, por eso ha participado en tantos programas. En las últimas horas Antena 3 ha confirmado que regresa a ‘Pasapalabra’ y la audiencia ha recibido con los brazos abiertos esta noticia.

La pareja actual de José Lamuño

¿Quién es la novia de José Lamuño? Actualmente, no se le conoce ninguna pareja al actor, ya que suele ser muy reservado respecto a su vida privada. A pesar de todo, en 2018 se le relacionó con la cantante Ana Guerra después de protagonizar su videoclip Ni la hora, aunque todo quedó en rumores.

También se le relacionó en 2023 con la actriz que interpreta a Sara Miranda en los ‘Hombres de Paco’, o Isabel I de Castilla en’Isabel’, Michelle Jenner. Aunque lo suyo es, sin duda, el reflejo de una buena amistad.

Su paso por ‘Amar es para siempre’

Se incorporó a la popular serie de televisión española, producida por Antena 3, como Felipe «Fito» Martínez, un futbolista de primera división que tiene todas las papeletas para defender los colores de España, pero un drama personal podría impedírselo: fue repudiado por su padre al descubrir que era homosexual.

‘MasterChef Celebrity 9’

El actor no superó las primeras pruebas del famoso talent culinario y fue el primer expulsado de esta nueva edición. Sin embargo, el asturiano consiguió ganar la repesca, volviendo así a la competición «Estoy súper contento y súper orgulloso, porque he currado y no me he venido abajo. Quería llevármelo y lo he conseguido».

Otras películas y programas de TV

José Lamuño ha formado parte de repartos de series tan destacadas como ‘El Internado’, ‘Hospital Central’, ‘Aída’ o ‘La que se avecina’, donde dio vida a Hugo, uno de los novios de Judit (Cristina Castaño).

Una de sus últimas intervenciones conocidas fue en ‘Pasapalabra’ dando su mejor versión para ayudar a los concursantes de Roberto Leal a alzarse con la victoria. Los espectadores cada vez quieren conocer más detalles sobre su biografía, por eso hay tantos datos que están viendo la luz.

Las pasarelas se rinden a sus pies

José Lamuño ha llamado la atención de empresarios importantes e influentes en el mundo de la moda. En 2013 le hicieron una oferta para participar en Swimwear Fashion Show Gran Canaria Moda Cálida, pero su recorrido no termina ahí. En ese mismo año estuvo en 080 Barcelona Fashion primavera-verano. Eso sin contar con las marcas a las que ha representado, por ejemplo Intimissimi UOMO. No obstante, lo que verdaderamente le interesa es formar parte de proyectos relacionados con la industria de la interpretación.

El pasado de José Lamuño como deportista

Antes de triunfar como actor, José Lamuño era deportista y estuvo muchos años internado en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Nacional de voleibol. Realizaba entrenamientos muy estrictos y apenas disfrutaba de tiempo libre, pero invertía sus descansos en estudiar. No tardó en darse cuenta de que su verdadera vocación estaba en la pequeña pantalla. Por ese motivo, con el paso del tiempo decidió dar el paso definitivo y dedicarse el cuerpo y alma a su pasión

José Lamuño estuvo arruinado

A José Lamuño le contrataron para protagonizar ‘Un golpe de suerte’, pero al cabo de unos meses cancelaron la serie y el actor atravesó una situación realmente delicada. «Ese fue uno de los grandes palos que he recibido porque, como era joven y tenía un buen sueldo, cuando se acabó la serie me apunté a clases de interpretación y me dediqué a vivir la vida. Pensaba que, por haber trabajado en televisión, me iba a salir trabajo, pero no fue así. El dinero me duró tres meses, me arruiné y no tuve ni para pagar el piso», explicó en ‘El País’.