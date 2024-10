Ana Guerra: todo sobre su pareja, su edad y su relación con Aitana

‘El Hormiguero’ vuelve a sorprendernos con la participación de una gran estrella en el programa. Hablamos de la artista Ana Guerra, la cuál saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’.

Ana Guerra cada día tiene más peso mediático, sobre todo desde que ha formalizado su relación con Victor Elías, conocido por haber protagonizado ‘Los Serrano’. El actor ha revelado a través de sus redes sociales que va a casarse con Ana y, que fue ella la que dio el primer paso. Según cuenta, estaban en casa de unos familiares y la artista le entregó un anillo para demostrarle que quería estar con él el resto de su vida.

La relación entre Ana Guerra y Aitana

Uno de los puntos fuertes de Ana Guerra es su sinceridad, por eso el pasado mes de octubre reconoció que la amistad que tenía con Aitana ha quedado en el olvido. «Ella empezó a subir y yo a bajar», empezó diciendo con total naturalidad. Después aclaró que no tenía celos profesionales, simplemente se había separado de su compañera de ‘Operación Triunfo’ porque cada una disfrutaba de un presente distinto. «Hace dos días vi a Aitana, estuve con ella y me la comía a besos, pero yo no hablo con Aitana».

Ana abrió su corazón en el podcast ‘Animales humanos’ de Ibai Vegan y aclaró que no tenía ningún problema con la novia de Sebastián Yatra. De hecho no descarta retomar la bonita relación que mantenían en un futuro. «Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar súper bien y volvemos a tener esa relación. Pero no yo no sé hoy dónde está Aitana, ni ella sabe dónde estoy yo y no pasa nada».

¿Cuánto tiempo llevan juntos Ana Guerra y Víctor Elías?

Después de salir de Operación Triunfo, Ana Guerra llamó la atención de los paparazzi gracias a su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz. La cantante se esforzó al máximo para no llamar la atención de la prensa, pero siempre ha sido muy sincera y no se esforzó por ocultar sus sentimientos.

Cuando rompió con él conoció a Víctor Elías y siguió la misma hoja de ruta. Cada vez se siente con más confianza, por eso ha dado tantos detalles sobre esta preciosa historia de amor. De hecho ha reconocido que en un primer momento Víctor no le dio buenas sensaciones, pero al final se ha convertido en el hombre de su vida.

Tras dos años de relación, Ana Guerra y Víctor Elías celebrarán su boda el próximo 31 de octubre. La mayor incógnita que rodea a este enlace es si la Reina Letizia asistirá al evento, dado que está emparentada con el novio. Hasta el momento, no se ha confirmado su asistencia.

¿Cuántos años tiene Ana Guerra?

Su verdadero nombre es Ana Alicia Guerra Morales, tiene 29 años y llega a ‘Pasapalabra’ dispuesta a ofrecer su versión más desenfadada. Lo cierto es que tiene un talento especial para conectar con el gran público y lleva en activo desde 2017, año en el que participó en ‘Operación Triunfo’. Roberto Leal tendrá oportunidad de compartir tiempo con ella y descubrirá cómo se comporta cuando se apagan las cámaras.