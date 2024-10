¿Quién va esta semana a ‘El Hormiguero’?: todos los invitados de Pablo Motos

El Hormiguero comienza una semana llena de grandes invitados que llenarán el plató de Pablo Motos y que le servirán para seguir compitiendo con La Revuelta por ser el programa más visto de las noches en televisión. El primero en sentarse en la mesa será un piloto de Fórmula 1 que debutará como invitado, pero no será el único. Dos cantantes y dos actores completan esta lista de grandes nombres que seguro que darán grandes momentos en Antena 3 desde el lunes 7 y hasta el jueves 10 de octubre de 2024.

Franco Colapinto debuta en un programa en España

La Fórmula 1 vuelve, aunque esta vez no lo hará con Fernando Alonso o Carlos Sainz, nuestros pilotos españoles en la máxima categoría del automovilismo, será Franco Colapinto el que conozca a las hormigas más famosas. El argentino debutó hace solo unas semanas como sustituto de Logan Sargeant, que fue despedido del equipo Williams a mitad de temporada por sus desastrosos resultados.

El piloto ha sido la gran revelación, ya que en apenas tres grandes premios ha conseguido adaptarse al coche y ganar sus primeros puntos -algo complicado en este equipo- y plantar cara a su compañero Alex Albon, mucho más veterano. Como curiosidad, su puesto lo ocupará la próxima temporada Carlos Sainz Jr., que ya anunció hace meses su fichaje por la escudería británica después de su salida de Ferrari.

Martes, 8 de octubre

Los actores Carolina Yuste y Luis Tosar serán los protagonistas de la segunda noche de la semana para hablar de La infiltrada, la película que protagonizan y que estará en los cines a partir del viernes 11 de octubre de 2024.

Trata de la historia que vivió una agente de la Policía Nacional que se infiltró durante años en la banda terrorista ETA y que decidió sacrificar su vida personal para tratar de salvar a cientos de ciudadanos de los atentados.

Miércoles, 9 de octubre

Ana Guerra está en plena promoción de Sin final, su nuevo y esperado disco de estudio que acaba de publicar. El álbum, con tintes electrónicos, habla de transformar las heridas en fortaleza. Esta visita a El Hormiguero llega solo unos días antes de su boda con Víctor Elías, que celebrarán en Madrid el próximo día 30 de octubre y que será una de las más esperadas del año.

Gloria Gaynor llenará de ritmo El Hormiguero el jueves

El programa tendrá a la estrella de la música en directo solo unos días antes de su actuación en Madrid, donde celebra un gran concierto el próximo 12 de octubre en el WiZink Center. Se trata de una actuación única, ya que no dará más conciertos en nuestro país este año y los que asistan podrán vivir en directo canciones míticas como Never can say goodbye y I will survive.