El ‘tierra trágame’ de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Estoy viendo otra cosa»

Ricardo Darín ha sido el entrevistado de la noche del martes en El Hormiguero, un invitado de lo más habitual en el programa de Antena 3, ya que pertenece al famoso Club Platino al que entrar los famosos que más veces han ido. El argentino aprovechó la visita para hablar de su regreso a Madrid con la obra Escenas de la vida conyugal, que estará en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de septiembre y en octubre viajará hasta Barcelona, en concreto al Teatro Coliseum, donde estará hasta el 20 de octubre. Todo parecía ir genial hasta el momento en el que se realizó la llamada para entregar la famosa tarjeta valorada este año en 6.000 euros, que ha sido cuando el ganador del premio ha protagonizado uno de los momentos más raros que se han vivido últimamente en el programa.

Pese a que se trata de un momento que mucha gente espera cada semana, ya que llevarse el dinero es tan fácil como contestar solo con la frase ‘la tarjeta de El Hormiguero’, hay muchos días que las personas que contestan al otro lado del teléfono mucha gente piensa que es una ha sido Eduardo, un hombre de Pontevedra que ha contestado de forma correcta a la pregunta, pero lo cierto es que luego no parecía muy ilusionado con el premio pese a la fiesta con confeti y música que ha comenzado en el plató. «¿Crees que la llamada es real o que es una broma?», le ha preguntado Motos para intentar hacer algo que le hiciese darse cuenta de que se ha llevado el premio y animándole a poner Antena 3. «No lo estoy viendo ahora, voy a mirar», le ha dicho con toda la tranquilidad del mundo y sin emocionarse lo más mínimo. Las risas han comenzado entre todos porque podía estar viendo La Revuelta o incluso el fútbol, ya que ayer las audiencias de los programas nocturnos bajaron por el partido jugado entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés.

Después de varios minutos esperando a que el ganador pusiera Antena 3, los nervios se han apoderado del presentador valenciano: «Eduardo, tienes que tener los canales en algún sitio». El momento más incómodo ha llegado cuando desde el teléfono ha dicho lo que todos se estaban temiendo: «Sí, lo que pasa es que estoy viendo otra cosa…». Para evitar dar nombres de otros programas, Barrancas ha estado rápida para dejar caer lo que todos estaban pensando: «Ahh, ya sabemos lo que estabas viendo, Eduardo…».

Pablo ha seguido intentando convencer al gallego de que todo lo que estaba pasando era cierto, por eso ha pedido al público que gritase su nombre y le ha animado a se diese prisa en poner Antena 3 para ver que su nombre aparecía en pantalla. «Tienes que hacer un acto de confianza porque te acabas de llevar 6.000 euros», ha insistido el presentador.

Los minutos han pasado y el pobre Eduardo, sea por los nervios o porque estaba haciendo otra cosa, no ha conseguido acertar a poner la televisión en el canal correcto y parecía que todo se lo estaba tomando como una broma. Su disculpa en todo momento ha sido que no entendía su nueva televisión, pero la verdad llegará cuando compruebe que no era ninguna broma y que en su cuenta habrá 6.000 euros más en las próximas horas.