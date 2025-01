Quién es Aurah Ruiz: su edad, su hijo, su pareja actual y su relación con Ángel Cristo

La protagonista de nuestra noticia es Aurah Ruiz. Desde su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ hasta su reciente participación en ‘GH Dúo’ y ‘Supervivientes 2024’, se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos de la televisión. Detrás de su éxito se encuentra una historia marcada por los desafíos personales, como por ejemplo los problemas que tuvo con su hijo. También hay que tener en cuenta las crisis que ha atravesado junto a Jesé, aunque en estos momentos están más unidos que nunca.

Quién es Aurah Ruiz: edad y de dónde es

Aurah Ruiz nació el 21 de noviembre de 1989 en Las Palmas de Gran Canaria, eso quiere decir que actualmente tiene 35 años. Desde muy joven destacó por su belleza y esto le llevó a participar en algunos concursos de belleza. Su salto a la fama llegó con su participación en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde coincidió con la presentadora Emma García.

En estos momentos está combinando su faceta de influencer con su participación en programas de televisión como ‘GH Dúo’, donde se ha colado en calidad de infiltrada, aunque su permanencia no será prolongada debido a compromisos familiares. Además, se rumorea que podría protagonizar una serie basada en su relación con Jesé Rodríguez, actual jugador de la Superliga de Malasia, con quien ha tenido una historia llena de altibajos.

¿Cuántos años tiene el hijo de Aurah y Jesé?

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comparten un vínculo muy especial: su hijo Nyan. El pequeño, que recientemente cumplió siete años, ha sido un pilar fundamental en la vida de la pareja, a pesar de los desafíos que han enfrentado. Nyan nació de forma prematura y tuvo que pasar sus primeros cinco meses de vida en el hospital, una experiencia que marcó profundamente a la modelo.

Desde entonces, la maternidad de Aurah ha estado llena de retos, ya que Nyan padece hipoglucemias graves que requieren atención constante. En varias ocasiones, la influencer ha compartido con sus seguidores cómo es su día a día cuidando a su hijo. «Si no estoy pendiente de sus valores, podría entrar en coma», explicó visiblemente preocupada.

A pesar de las dificultades, Aurah siempre ha destacado el carácter despierto de su hijo, describiéndole como un «pequeño guerrero» que ha superado numerosos obstáculos. Este aspecto de su vida la ha hecho conectar de manera especial con sus seguidores, quienes valoran su sinceridad al abordar temas tan personales.

¿Quién es la pareja actual de Aurah Ruiz?

La historia de amor entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ha sido bastante compleja y han protagonizado momentos cargados de tensión. A pesar de haber protagonizado varias rupturas a lo largo de los años, su amor por Nyan siempre ha sido un nexo común que los ha mantenido conectados.

Jesé no ha sido muy activo públicamente en su apoyo a Aurah durante su participación en ‘GH Dúo’, algo que contrastó con su respaldo en programas anteriores como ‘Supervivientes’. Sin embargo, este silencio podría deberse a su decisión de mantenerse al margen de la atención mediática.

Ha llamado mucho la atención el comportamiento de Jesé Rodríguez durante la participación de Aurah Ruiz en ‘Gran Hermano’. No ha hecho ningún comentario al respecto, a diferencia de la actitud que mantuvo durante el concurso de supervivencia.

Aurah Ruiz y Ángel Cristo

La relación entre Aurah Ruiz y Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, ha sido muy complicada. Se conocieron durante su paso por ‘Supervivientes 2024’, donde inicialmente tuvieron una relación tensa y llena de enfrentamientos. Tras el reality lograron reconciliarse en el programa ‘¡De viernes!’, donde Ángel incluso llegó a invitar a Aurah a su boda con Ana Herminia.

Esta reconciliación no fue duradera. Según Aurah, su experiencia en la boda de Ángel dejó mucho que desear, llegando a criticar la organización y algunos detalles como la comida. Estas declaraciones generaron un nuevo enfrentamiento entre ellos, especialmente después de que Aurah fuera acusada de haber vendido imágenes del enlace. «Que se me acuse de algo así me sienta muy mal», confesó la modelo, quien incluso aseguró conocer la identidad de la persona responsable de filtrar las imágenes.

Aurah Ruiz y ‘Supervivientes’

La participación de Aurah Ruiz en ‘Supervivientes 2024’ fue uno de los momentos más destacados de su carrera televisiva. Durante su estancia en el reality, demostró su fortaleza tanto física como emocional, enfrentándose a situaciones extremas y conflictos con otros concursantes.

Aunque su experiencia en el programa estuvo marcada por las tensiones, también le permitió conectar con el público, mostrando una faceta más vulnerable. Este detalle le acercó a la audiencia, pues su imagen siempre ha sido compleja. ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le dejó marcada, pero el paso del tiempo ha demostrado que Ruiz es mucho más que eso.