¿Qué ha sido de la madre biológica de Isa Pantoja?

Ya han pasado seis años desde que los espectadores pudieron ponerle cara a la madre biológica de Isa Pantoja. Esta confesaba que su mayor deseo era reencontrarse con la hija que tuvo que dar en adopción, pero este encuentro no se ha producido. Roxana Luque es la madre biológica de Isa Pantoja y aunque se mantuvo alejada de los medios durante años, en los últimos seis años hemos visto más de una aparición.

La relación de la madre biológica de Isa Pantoja con los medios

Se presentó ante los medios en 2016 a través de una entrevista con la revista Semana y allí explicó los motivos de la adopción y su precaria situación en el momento. Ella vivía en Perú y su situación económica no le permitió encargarse de la pequeña, por lo que optó por darla en adopción. Los medios se interesaron más en ella gracias a esta primera entrevista y apareció en algunos programas hablando de la situación.

Este año volvía a saltar a los titulares cuando concedió una entrevista en Youtube a JuancaVlog, allí habló de sus grandes anhelos y también, de sus planes para los próximos años. También, recordaba los motivos que la llevaron a dar su hija en adopción.

«Mi infancia fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo era muy bajo y no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria» comentaba la madre biológica de Isa Pantoja.

Roxana Luque acudió a los medios para intentar acercarse a su hija, pero parece que la misma, no acabó de compartir la manera de hacerlo. Decidió que, por el momento, sería mejor no hacer un reencuentro, incluso afirmó que lo hacía por respeto a su madre. «Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho ‘quiero hablar con mi hija’ ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: ‘Gracias por la hija que tengo.’ El problema fue como lo hizo» comentó Isa Pantoja en una entrevista donde le preguntaron por la situación.

Los planes de futuro de Roxana Luque

Parece que entre los planes de Roxana Luque para los próximos años está el de seguir formándose, ya que tuvo que dejar los estudios con 13 años para ponerse a trabajar. Pero además, quiere llegar a ser congresista para poder ayudar a las familias peruanas que tienen problemas para salir adelante, una situación que ella misma vivió años atrás. Por el momento, parece que la madre biológica de Isa Pantoja se centra en los estudios que ha retomado para mejorar su situación, que ya parece más estable que años atrás.

«Si te digo que no pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo… Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial.» así comentaba que mantiene la esperanza de volverse a encontrar con la hija que dio en adopción, pero parece que ahora cree que eso ya no depende de ella