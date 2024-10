¿Qué santos se celebran hoy, lunes 28 de octubre de 2024? La fecha de hoy es bastante significativa en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, ya que se conmemoran a varios santos con dos que destacan de forma especial y que son San Judas Tadeo y San Simón. Ambos son apóstoles de Jesucristo y tuvieron un papel fundamental en la expansión del cristianismo en sus primeros días. Aunque el nombre de Judas puede generar confusión por su asociación con Judas Iscariote, es importante aclarar que San Judas Tadeo es una figura completamente diferente, venerado especialmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Además, en este día se recuerda la importancia de ambos santos en la historia de la fe.

Curiosamente, el nombre «Judas» no es muy común en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), no se registra a ninguna persona con el nombre Judas o al menos, como señalan en su base de datos, “su frecuencia es inferior a 20 para el total nacional (o 5 por provincia)”. Este nombre ha cargado con la pesada sombra del traidor Judas Iscariote, lo que probablemente explica su escasa popularidad. Sin embargo, es necesario recordar que San Judas Tadeo es una figura distinta y muy venerada, especialmente en países como México. En cambio, el nombre «Simón» tiene una mayor aceptación. Según el INE, existen 10.011 personas registradas en España con este nombre, lo que demuestra su vigencia a lo largo de los siglos. A continuación, vamos a explorar las vidas y el legado de estos dos santos. San Judas Tadeo y San Simón que no sólo fueron figuras cruciales para la expansión del cristianismo, sino que también siguen inspirando a creyentes alrededor del mundo. Además, os enumeramos también al resto de santos que se celebran en este día

San Judas Tadeo

San Judas Tadeo, también conocido simplemente como Tadeo, fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Aunque el nombre Judas puede causar confusión, este apóstol no debe confundirse con Judas Iscariote, el traidor que entregó a Jesús. De hecho, San Judas Tadeo es venerado como el santo de las causas perdidas o imposibles, y millones de fieles en todo el mundo acuden a él en momentos de desesperación. Este vínculo con los problemas difíciles tiene sus raíces en la creencia de que San Judas Tadeo intercede de manera especial por aquellos que están en circunstancias críticas o que enfrentan desafíos que parecen insuperables.

En cuanto a su vida, se sabe que San Judas Tadeo era un pariente cercano de Jesús, posiblemente su primo. Se le menciona en los Evangelios como uno de los apóstoles que acompañó a Cristo durante su ministerio público. Tras la muerte y resurrección de Jesús, San Judas Tadeo viajó por diferentes regiones, predicando el evangelio y realizando milagros. Su influencia fue tan grande que hoy sigue siendo objeto de devoción en todo el mundo, especialmente en América Latina, donde se le atribuyen numerosos milagros. A pesar de su impacto y relevancia, como ya se mencionó, el nombre Judas ha caído en desuso debido a su asociación con Judas Iscariote, y en España casi no hay personas que lo lleven.

San Simón

San Simón, conocido también como Simón el Zelote, fue otro de los doce apóstoles de Jesucristo. Su apodo, «el Zelote», podría indicar que antes de seguir a Cristo, pertenecía a un grupo radical judío que defendía la liberación de Israel del yugo romano. Sin embargo, tras conocer a Jesús, se convirtió en un ferviente seguidor de su mensaje de amor, compasión y redención. San Simón viajó por diversas regiones del mundo, llevando el evangelio a lugares tan lejanos como Persia, donde, según la tradición, encontró su martirio.

Aunque su figura es menos conocida que la de otros apóstoles, San Simón tuvo un papel importante en la primera expansión del cristianismo. En España, el nombre «Simón» ha mantenido una popularidad mucho mayor que el de Judas, y según los datos del INE, hay más de 10.000 personas que llevan este nombre en el país. Su historia inspira a muchos creyentes que valoran su devoción y compromiso hacia la causa de Jesucristo, a pesar de los peligros que enfrentó durante su vida como misionero.

La vida de San Simón es un ejemplo de fe inquebrantable y dedicación, y su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre el sacrificio y la entrega necesarios para seguir los pasos de Jesús. Como apóstol, su legado sigue vivo, y su memoria es honrada cada año por la Iglesia Católica.

Otros santos que se celebran el 28 de octubre

Junto a los mencionados, en este 28 de octubre se celebra también a estos otros santos: