¿Por qué Fran Rivera ya no será colaborador de ‘Espejo Publico’?

Empieza septiembre y para las cadenas esta es la oportunidad de hacer cambios y renovar su plantilla para la próxima temporada. ‘Espejo Público’ parece que ha optado por renovarse para así conseguir mejores audiencias en su programa, entre su estrategia, está la de contar con nuevas caras para el programa y parece que habrá algunos colaboradores que ya no podremos ver por los platós. Ahora parece que ‘Espejo Público’ prescinde de Fran Rivera como colaborador.

El trabajo de Fran Rivera en ‘Espejo Público’

Fran Rivera empezaba como colaborador en los platós de ‘Espejo Público’ ahora hace cuatro años. El mismo confesó que había aceptado este trabajo porque su relación con los medios había mejorado mucho con los años. Afirmaba que «Hubo un momento en mi vida en el que tenía prensa en la puerta de mi casa a diario y lo vivía como una agresión, por lo que a veces respondía mal.». Parece que con el tiempo, esta relación ha ido llegando a un punto medio y que, ahora, se ha reconciliado con la televisión.

Durante estos años en pantalla, el colaborador ha protagonizado más de una polémica, sobre todo por algunas de sus declaraciones en el programa. Aún con ello, el programa ha seguido apostando por él durante cuatro años, no obstante, parece que esta relación llega a su fin. Según la revista Semana, el programa había decidido prescindir de él, pues algunos consideraban que hacía tiempo que ya no aportaba demasiado al formato. Esto no era una opinión general y él mantenía su lugar en la pantalla.

No obstante, parece que la relación dio un vuelvo cuando participó en ‘Déjate querer’ el pasado mes de junio. Parece que esto no gustó al programa y no le hemos podido ver en él desde junio, coincidiendo con este hecho. Parece que por el momento, esto puede significar una desvinculación más permanente, pues el torero no ha participado en ninguna entrega en los últimos meses, habiendo decidido la cadena prescindir de su colaboración, dando paso a nuevos rostros.

Esto no es alguno nuevo en las cadenas, pues estas van modificando a los colaboradores según las necesidades del formato y lo que busca la audiencia. Por todo, parece que después de cuatro años y medio, Fran Rivera dice adiós a ‘Espejo Público’, un programa donde empezó como colaborador, pero en el que ganó mucha fama. Hace dos temporadas estrenaba su propia sección, ‘Fran y amigos’. En esta sección, el colaborador entrevistaba a personajes famosos, no obstante, él consideraba que eran «charlas con amigos».

Ahora, quedará esperar para ver si este colaborador, que se estrenaba en ‘Espejo Público’ en 2018, tiene en mente otros proyectos o apariciones continuadas en la pequeña pantalla. Si bien tiene un perfil polémico por algunas de sus opiniones en el pasado, esto es algo que no pareció importante demasiado a la cadena donde colaboraba. Además, parece que también tiene bastantes seguidores que quedaron contentos con su paso por este formato, así que seguro que se mantienen atentos a las novedades de este personaje público.