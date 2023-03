El puesto de Belén Esteban en Sálvame podría peligrar: su permanencia en el programa está en entredicho

No es ningún secreto. Telecinco está viviendo un momento complicado en lo que a audiencia se refiere y algunos colaboradores de ‘Sálvame’ están preocupados. Belén Esteban se encuentra dentro de este grupo. Cada vez hay más rumores, pero lo cierto es que no todos se corresponden con la realidad. Varios medios han publicado que la estabilidad de Belén en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez corre peligro. Pero no es cierto que vaya a ser despedida de Telecinco. La princesa del pueblo acaba de renovar su contrato con La Fábrica de la Tele.

Belén Esteban ha asegurado que cuando tenga que abandonar ‘Sálvame’ acabará su carrera televisiva. Asegura que estaría dispuesta a hacer colaboraciones puntuales, pero no tiene ninguna intención de estar en ningún otro programa de manera fija. Por ese motivo no es creíble que vaya a dejar las tardes de Telecinco. Muchos periodistas garantizan que su puesto corre peligro, pero solamente el tiempo dirá si las sospechas son ciertas.

Belén Esteban se ha saltado las normas

La princesa del pueblo está convencida de que su éxito todavía no ha acabado. De hecho siempre que aparece en televisión la cuota de audiencia se dispara, de no ser así no habría renovado su contrato de larga duración con La Fábrica de la Tele. Sabe que su trabajo está asegurado y por ese motivo se ha permitido el lujo de saltarse las nuevas normas de Telecinco. Borja Prado, el nuevo consejero delegado de Mediaset, ha prohibido que en Sálvame se hable de política.

Borja Prado se ha dado cuenta de que hay una gran parte del público que está descontento y quiere recuperar el éxito que ha perdido ‘Sálvame’. Por ese motivo ha dado ordenes muy concretas. Ha dejado claro que ningún tertuliano de Jorge Javier Vázquez puede hablar de política. Belén se ha saltado las normas y ha hablado de las jubilaciones. El problema es que no es la primera vez que lo hace. Esa es la razón por las que algunos medios aseguran que la paciencia de Borja se está acabando.

La colaboradora quiere sentirse libre

Belén se ha ganado el respeto de la audiencia. Siempre se posiciona al lado de los más débiles, por eso le llaman la princesa del pueblo. Recientemente ha hecho honor a su título. Ha defendido a las personas que están recibiendo una paga mínima en concepto de jubilación. Considera que no es justo que reciban tan poco dinero después de haber estado tanto tiempo trabajando. La colaboradora ha hablado alto y claro. Ha vuelto ha saltarse las normas, pero no tiene miedo.

“Estás trabajando toda tu vida para que te den unos míseros 800 euros”, ha comentado en ‘Sálvame’. Se ha olvidado de que el consejero delegado de Mediaset le había prohibido pronunciarse. Esteban quiere sentirse libre. Su huella de identidad es la justicia y no quiere cambiar. No teme perder su puesto de trabajo porque acaba de firmar un contrato bastante suculento. La Fábrica de la Tele quiere contar con su presencia durante unos años más.

Belén ha vuelto a triunfar

Belén tiene claro que sus fans nunca le dará la espalda. Siente que les debe mucho porque gracias a ellos lleva más de 20 años triunfando en los medios de comunicación. Esa es la razón por la que ha incumplido las normas. Quiere ser clara y matizar cuál es su postura en toda esta historia. Exige que los mayores reciban el dinero que se merece.