Las durísimas pruebas físicas que tendrá que superar la Princesa Leonor en la Academia Militar

Todo el mundo está hablando de lo mismo. La princesa Leonor tiene por delante un verano muy distinto porque dentro de muy poco empezará su formación militar. Según publica varios medios, está centrada en superar las pruebas de acceso a la academia, un centro muy exigente situado en Zaragoza. Antes de desvelar cómo son estas pruebas debemos tener en cuenta un aspecto. Letizia Ortiz siempre ha intentado que su hija lleve una vida lo más normal posible, pero hay cosas que se le escapan de las manos. La periodista Pilar Eyre tiene mucho que contar en este sentido.

Pilar Eyre tiene un canal de YouTube y ha publicado varios vídeos analizando la nueva vida de Leonor. Recordemos que es una profesional muy destacada en asuntos relacionados con la Familia Real, de hecho ha escrito varios libros importantes. En una de sus explicaciones asegura que Letizia de alguna forma ha perdido el control sobre la educación de su hija. La princesa Leonor en un futuro será reina de España y tiene que tener una formación completa.

Unas pruebas de acceso muy exigentes

El diario ‘La Razón’ asegura que Leonor de Borbón está preparándose porque las pruebas de acceso a la Academia Militar de Zaragoza son bastante duras. Exigen mucho a los alumnos para poder entrar y Leonor sabe que no puede quedarse fuera. Desde que regresó de Gales ha estado muy centrada en este cometido, por eso no ha participado en ningún otro evento. El 17 de agosto la heredera entrará en la Academia para iniciar su formación militar, una carera que tiene una duración de tres años.

Fuentes de total solvencia aseguran que ha asumido el reto con una gran ilusión. Es consciente de que le van a exigir mucho, pero ha prometido que estará a la altura. Ha salido publicado que afronta su carrera militar con entusiasmo. “Está muy comprometida con esta nueva etapa que va a comenzar y es muy disciplinada”, asegura un testigo.

La princesa Leonor no tiene miedo

Pilar Eyre deja claro en su cuenta de YouTube que la princesa no ha tenido elección. También insiste en que Letizia no ha podido evitar que su hija acabara en la Academia Militar de Zaragoza. Su futuro ya estaba decidido, pero ella lo ha recibido de buen grado. “Cualquier cadete o dama cadete que se vaya a incorporar a la Academia debe prepararse antes un poco porque las materias teóricas y prácticas son importantes”, asegura el testigo anterior, por eso Leonor está esforzándose tanto. No le tiene miedo a nada.

Exigen buenos resultados

Han asegurado que la princesa Leonor se enfrenta a unas pruebas exigentes y complicadas, pero ella siempre ha sido muy deportista. “Según los requisitos físicos establecidos, Leonor debe ser capaz de completar una carrera continua de por lo menos 45 minutos tres veces por semana y realizar más de 20 flexiones al día para poder conseguir el corte establecido, que para mujeres con titulación está en 18”, informa el medio ‘Monarquía Confidencial’. El rey Felipe VI ha estado pendiente de este proceso para que todo salga bien.