¿Ha prohibido Shakira que Clara Chía conozca a sus hijos? La polémica está servida

Shakira tiene nuevos problemas. Los fans de Gerard Piqué han difundido un rumor que podría no corresponderse con la realidad. ¿Es cierto que ha impedido que Clara Chía conozca a sus hijos? Tenemos la respuesta, pero antes de profundizar debemos matizar un asunto. Se ha hablado mucho de la mala relación que mantiene la expareja, pero esto tampoco es del todo real. Ramón Tamborero ha hablado con una conocida agencia y ha asegurado que la situación está controlada. El bogado de Piqué asegura que en estos momentos no hay ningún tipo de tensión.

Ramón no ha desvelado si Piqué va a denunciar a Shakira por haber sacado a sus hijos en el videoclip de ‘Acrósito’, su nuevo tema. Ha explicado que no ha hablado con el empresario, por lo tanto de momento no conoce sus intenciones. “Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. En cuanto lo tenga podré informar, pero en este momento no tengo información de esto”. Lo que sí ha dejado claro es que Gerard Piqué y Shakira no son enemigos. En su momento llegaron a un pacto y lo están cumpliendo.

¿Es Clara Chía la verdadera víctima?

Los seguidores de Shakira han atacado mucho a Clara Chía. Ha salido publicado que la joven se burlaba de Shakira, motivo por el que la cantante se habría tomado la revancha. Supuestamente le ha prohibido a Piqué que sus hijos pasen tiempo con la catalana, pero no es así. “Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad”, le ha dicho el abogado de Piqué a un reportero. Asegura que Piqué tiene total libertad para hacer con sus hijos lo que considere oportuno.

Lo que sí es cierto es que Clara todavía no conoce a Milan y Sasha, pero tiempo al tiempo. Piqué ha dado la cara por su novia en más de una ocasión y piensa que recibe críticas injustificadas. Le han situado en el punto de mira de un momento a otro. Hace unos meses era anónima y ahora se sabe todo sobre ella. El poder mediático de Shakira puede con todo, por eso es tan importante que Gerard llegue a un pacto cuanto antes.

La relación actual entre Shakira y Piqué

Ramón Tamborero desmiente radicalmente que Shakira haya prohibido a Piqué que sus hijos conozcan a Clara Chía. “No me consta que sea así. Yo sé que vamos solventando los problemas que en toda pareja existen y todo va funcionando según lo previsto. Ha ido a ver a los niños, ha estado con ellos. Ahora recogerá a los niños cuando le corresponda las vacaciones de veranom por lo tanto no hay ningún problema”, ha explicado el abogado.

Clara quiere estar al margen

La novia de Gerard Piqué podría haber usado sus redes para defenderse de los ataques que recibe, pero ha optado por llevar otra estrategia: dar la callada por respuesta. De esta forma pretende que todas las polémicas que le han salpicado se apaguen. No va a participar en el juego.