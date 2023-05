Shakira vuelve a estar en el punto de mira. Hace unos días, ya instalada en Miami con su familia, la colombiana sacaba al mercado su último tema, Acróstico. Una canción muy diferente de las últimas que ha publicado y en la que sus hijos han sido los grandes protagonistas. Un tema entrañable en el que, aunque hay muchas referencias a la etapa que acaba de cerrar en Barcelona, tiene un tono mucho más suave y que resalta la importancia de sus hijos en esta nueva etapa y cómo el amor maternal es el más incondicional de todos.

Como era de esperar y, al igual que ha ocurrido con las últimas canciones de la de Barranquilla, el tema se ha convertido en todo un éxito en las plataformas y acumula ya muchas reproducciones. No obstante, no ha estado exento de polémicas.

Más allá de los mensajes velados a su ex pareja que aparecen de manera continua a lo largo de la canción, tanto en boca de la artista como también de sus hijos -que participan en el vídeo oficial por petición expresa de los menores, según ha dicho la artista-, lo cierto es que poco después de que se publicara el tema, una cantante vasca ha comentado las similitudes del mismo con una de sus canciones.

Se trata de Paula Mattheus, autora del tema Te lo dije de verdad. Ella misma ha recurrido a sus redes sociales para comentar esta cuestión. En los stories de su cuenta oficial de Instagram se ha pronunciado sobre el posible plagio por parte de Shakira: «Sí que se parece pero dudo que @shakira me haya plagiado Te lo dije de verdad. Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (Me imagino)», ha escrito la artista.

Paula ha insistido en que las dos canciones guardan un cierto parecido y ha comentado que «eso es que es un buen tema», pero no ha asegurado categóricamente que pueda haberse producido un plagio o quizás, una inspiración por parte de la colombiana. No obstante, lo cierto es que no es la primera vez que Shakira se enfrenta a algo así en los últimos tiempos.

Aunque la cantante vasca no ha entrado en más detalles sobre este tema y se lo ha tomado con mucho optimismo, lo cierto es que la de Barranquilla ya ha estado en el punto de mira por situaciones de estas características con anterioridad. Por ejemplo, cuando salió al mercado su tema con Bizarrap se publicó que había muchas similitudes con el estribillo de otra canción, en este caso, de la cantante venezolana Briella, que compartió también en sus redes sociales, un vídeo explicando que pensaba que Shakira se había inspirado en su tema.