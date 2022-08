¡Prepárate!: este es el día que va a hacer más calor y está a punto de llegar

Parece que el calor ha llegado a España para quedarse este verano, las olas del calor azotan al país desde mediados de junio y parece que aún no hemos visto el día más caluroso del año. Los meteorólogos estiman que el día más caluroso del 2022 será este sábado 6 de agosto, donde es espera una medía de temperaturas de más de 40 grados para todo el país.

El día con más calor del año traerá temperaturas extremas

Parece que aún nos quedan días de calor por delante y esta semana ya se ha empezado a notar en algunas comunidades, los termómetros han seguido subiendo. No obstante, no todo son malas noticias, se espera que la próxima ola de calor, sea ya de las últimas de la temporada y, aunque el calor seguirá en España, no se llegará a temperaturas tan extremas como las que se han presenciado las últimas semanas en todo el continente.

Se empezará a notar por las noches, esta serán más frescas y dejarán descansar mejor, algo que para muchos ha resultado imposible durante las últimas jornadas de calor intenso. Parece que, por el momento, esta bajada tendrá que esperar unos días, pues este fin de semana se plantea como uno de los más intensos para el calor en España.

La media de temperaturas mínimas para estas jornadas es de 18ºC en España, por lo que las noches tropicales dominarán en gran parte del país. Se estima que algunas ciudades, como Valladolid o Badajoz, no bajaran de los 20ºC como temperatura mínima por la noche y en otras zonas, como Madrid o Barcelona, se espera volver a las noches ecuatoriales, en las que el termómetro no bajará de los 25ºC.

Consejos para combatir las altas temperaturas

Ante estas altas temperaturas, las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad y el cuidado a la exposición a las altas temperaturas. Estas olas de calor se han cobrado miles de víctimas, por ello, se recomienda evitar salir durante las horas de más calor, mantenerse hidratado e incluso darse duchas más frecuentes para refrescar al cuerpo. Medidas que poco pueden hacer contra los más de 40 grados que se establecerán en muchas zonas, pero que pueden ayudar a aliviar los síntomas de este calor extremo.

Se debe tener especial cuidado para los grupos más vulnerables frente el calor, como son los mayores, enfermos crónicos o niños. Estos grupos tienen sistemas termorreguladores menos eficientes para enfriar al cuerpo, por lo que se deben tomar medidas constantes para intentar disipar el calor.

Otras medidas que puedan ayudar al organismo frente a las altas temperaturas son evitar comidas copiosas o bebidas como el café, el té e incluso bebidas alcohólicas. Se debe priorizar el consumo de alimentos ricos en agua, preparaciones ligeras y sobre todo, mantener el cuerpo hidratado. Esto, combinado con duchas de agua tibia antes de ir a dormir y ropa cómoda y ligera, serán la mejor fórmula para no notar los efectos del calor en el cuerpo. Son medidas que seguro que muchos pondrán en práctica el día de más calor del año, que se espera para este próximo sábado.