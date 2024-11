Preocupación por Marta Peñate tras su última visita al hospital: esto es lo que ha pasado

La influencer Marta Peñate ha compartido unas preocupantes publicaciones desde el hospital, donde informó a sus seguidores sobre la delicada situación de salud que está enfrentando en su intento de convertirse en madre. La joven, que había anunciado con ilusión su embarazo junto a su pareja, Tony Spina, atraviesa ahora un momento difícil tras un diagnóstico de embarazo ectópico. Esta situación médica no solo representa un obstáculo para sus deseos de formar una familia, sino que también agrava la complicada historia médica de la creadora de contenido. Nosotros sabemos lo último que ha pasado y por qué ha tenido que regresar al hospital.

El embarazo ectópico es una complicación en la que el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio. Sin embargo, en el caso de Marta el diagnóstico fue aún más sorprendente, ya que, según ha explicado, ella ya no tiene trompas de Falopio. Esta condición generó un enorme desconcierto tanto para la influencer como para sus seguidores, quienes han estado siguiendo de cerca su lucha por concebir. La noticia fue especialmente dolorosa para la ex concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, quien había puesto todas sus esperanzas en este embarazo tras varios intentos fallidos y tratamientos de fertilidad.

Marta Peñate acude al hospital

Desde el hospital, Marta Peñate ha compartido un mensaje en sus redes sociales donde expresaba su frustración: «De nuevo en urgencias. Ver para creer. Me ha vuelto a subir la hormona del embarazo. Vamos, que me he quedado embarazada fuera del útero y tendrán que hacer algo para expulsar el embrión». La influencer no ocultó su sufrimiento y añadió: «Necesito que esto acabe ya porque me está torturando». Esta publicación incluía también una captura de pantalla de su expediente médico, reflejando la complicada situación en la que se encuentra.

La situación médica de Marta Peñate es particularmente compleja debido a una serie de problemas de salud que han hecho que su camino hacia la maternidad esté lleno de desafíos. Desde que comenzó a hablar abiertamente de su deseo de tener hijos, ha sido sincera sobre los numerosos obstáculos que enfrenta. Entre estos se encuentran un historial de problemas nefrológicos que le han llevado a la extirpación de un riñón, así como una condición conocida como útero bicorne en retroversión, una malformación congénita que da al útero una forma de corazón y que puede dificultar los embarazos.

Los problemas aumentan para Marta Peñate

Además, Peñate ha tenido que someterse a la extirpación de las trompas de Falopio debido a complicaciones derivadas de un papiloma, lo que hace que su fertilidad dependa de tratamientos médicos avanzados. A pesar de estas dificultades, no se ha dado por vencida y ha realizado varios intentos de quedar embarazada mediante tratamientos de fertilidad desde el año 2022.

En múltiples ocasiones ha expresado su deseo de ser madre antes de casarse, una decisión que comentó en entrevistas pasadas: «Para mi familia es un poco pecado, pero no me voy a casar antes. No quiero casarme primero, quiero tener un hijo. Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas. No quiero atrasarlo mucho».

A finales de octubre, Marta Peñate vivió otro momento devastador cuando reveló que había quedado embarazada por segunda vez, pero lamentablemente el embarazo no prosperó. En esta ocasión, había logrado un resultado positivo tras una transferencia embrionaria, pero su alegría duró solo seis días. En un emotivo episodio de su programa ‘Los Mejos’, la comunicadora explicó lo duro que fue recibir la noticia de que el embarazo no había avanzado: «Me conseguí quedar embarazada, pero, por cosas de la vida, no ha seguido adelante. Ha sido un palo enorme. Cuando crees que estás embarazada, te has hecho una prueba de sangre, tenía muy buen resultado, era un embarazo seguro y te llaman a los cinco días diciéndote que la cosa no ha avanzado, pues obviamente te da una buena bajona».

El golpe más duro que ha recibido Marta Peñate

La citada pérdida marcó profundamente a Marta, quien ha compartido abiertamente su dolor en sus redes sociales y ha contado con el apoyo de Tony Spina. La pareja ha dejado claro que no piensa rendirse y que, a pesar de los obstáculos, seguirán intentando formar una familia. Ambos han demostrado una gran fortaleza y unión en este camino, reforzando su compromiso con la idea de ser padres a pesar de las dificultades.

La colaboradora de Telecinco ha sido franca sobre las dificultades que enfrentan quienes optan por tratamientos de fertilidad. Este proceso, que ha pospuesto en parte sus planes de boda, requiere no solo un fuerte compromiso físico y emocional, sino también la capacidad de afrontar los altibajos de cada intento. Para ella cada paso en este camino ha sido una prueba de paciencia y esperanza, especialmente considerando los problemas de salud que complican aún más sus posibilidades de concebir.

A pesar de los intentos fallidos, sigue aferrada a su deseo de ser madre, confiando en que, con perseverancia y apoyo, finalmente logrará alcanzar su sueño. El proceso de los tratamientos de fertilidad representa un reto médico que está dispuesta a asumir con la mayor de las sonrisas.