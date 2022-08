Marta Peñate ha afirmado públicamente las intenciones que tiene acerca de tener un hijo con Tony Spina. La ex superviviente ha sido clara al manifestar sus planes de futuro junto a su pareja.

La canaria ha visitado el plató de Sálvame sorprendiéndonos desde el minuto uno. Con el humor tan característico que tiene por bandera, Marta Peñate ha entrado al plató simulando lo que ahora forma parte de sus planes de futuro, y por lo visto, se trata de un futuro no muy lejano.

Con una tripa de embarazada y subida a una camilla, la joven ha hecho acto de presencia en el programa de Telecinco. Entre otras cuestiones, para contar cuáles son sus planes para el próximo mes de septiembre.

Marta Peñate y Tony Spina quieren tener un bebé: en septiembre se someterá a un tratamiento de fertilidad 😍 #yoveosálvame https://t.co/32br68sgW5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 16, 2022

La joven de 31 años ha sido clara y ha confirmado que, pasadas las vacaciones, se someterá a un tratamiento de fecundación, debido a los problemas de fertilidad que tiene la pareja.

“Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho. Si me atraso mucho y lo dejo para dentro de unos años, dices ‘jolines, ¿Y si me cuesta más de uno o dos años y acabo siendo mamá más tarde de lo que quiero?’”, ha contado Peñate.

Los tertulianos le han preguntado a Marta por qué la pareja ha de recurrir a una fecundación in vitro para tener un bebé. La canaria no ha tenido reparo en contar lo que en su día ya contó en una revista: “Tengo un riñón y los problemas nefrológicos, muchas veces, van acompañados de problemas uterinos”.

A parte del hecho de ser padres, Marta y Tony han llegado a reconocer públicamente que tenían ganas de casarse y que lo van a hacer, ya sea pronto o tarde. Carlos Lozano, que rápidamente ha recordado las declaraciones de la pareja, le ha asaltado a la ex superviviente con esa cuestión.

Marta Peñate ha dicho que “eso para su familia es un pecado”. La joven parece haber cambiado de opinión y con un: “no me voy a casar”, ha adelantado con firmeza la voluntad de la pareja.

“Mi familia para eso es un poco anticuada. Quieren que nos casemos primero pero yo no. Quiero tener un hijo”, ha sentenciado la joven. Y es que la ex superviviente nos ha dejado más que claro que ansía tener ese bebé, así que no será hasta septiembre cuando nos vuelva a dar noticias acerca de su futura maternidad.