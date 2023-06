Pedro Sánchez le hizo la pelota a Jorge Javier Vázquez: el mensaje que le mandó

En las últimas semanas se está hablando mucho de Jorge Javier Vázquez y todos sus secretos están viendo a la luz. Hay una noticia que ha salpicado a Pedro Sánchez. El líder socialista ha dado la cara por Jorge Javier y la prensa ha empezado a investigar. Sánchez ha asegurado en ‘Lo de Évole’ que la televisión ha perdido mucho con la despedida de Vázquez. ¿Por qué ha dado este paso adelante? Siempre han mantenido una estrecha relación, tanto que el presidente reconoce que está más cerca de él que de Ana Rosa Quintana. Pero, ¿cómo empezó todo?

Pedro Sánchez ha sido señalado después de participar en el programa de Jordi Évole. Ha desvelado que cuando se enteró de lo que estaba pasando con Jorge Javier Vázquez en Mediaset le puso un mensaje para solidarizarse con su situación y le mandó ánimos. Esto ha provocado que muchos medios investiguen. Ha salido publicado que el político mantiene una conexión con el presentador desde hace prácticamente 10 años. En 2014 le llamó en directo mientras estaba en ‘Sálvame’.

Las llamadas entre Jorge Javier y Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha hablado abiertamente de Jorge Javier Vázquez. No se imaginaba el revuelo que se iba a organizar y ha dado demasiados datos. “Cuando se dio a conocer que salía de Mediaset tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte”, le ha explicado a Jordi Évole. Los fans de ‘Sálvame’ han recordado que no es la primera vez que hablan por teléfono. Sánchez le llamó en directo para pedirle su voto y se comprometió a crear una ley que frenara la tauromaquia en España. Esta propuesta generó mucha repercusión porque Vázquez en el pasado supuestamente sí frecuentaba las plazas de toros.

El primer contacto entre Sánchez y Vázquez data del año 2014 y el último ha sido reciente, cuando el político ha descubierto que el comunicador se ha retirado. “Es un monstruo de la televisión. Lamentó que no continúe presente en las pantallas: me parece un error y una lástima”. No olvidemos que María Teresa Campos, cuando se estrenó el documental de Rocío Carrasco, dijo que el líder del PSOE le había hecho una llamada a Rociíto. Como vemos, su contacto con los rostros del momento es más que habitual.

El mensaje que le mandó

Pedro Sánchez sabe que Jorge Javier Vázquez tiene mucho poder mediático, a pesar de que se haya retirado. Todo el mundo sabe que antes o después volverá, dará explicaciones y regresará a la pequeña pantalla, por eso le interesa tener buena relación con él. Al menos esa es la teoría que manejan las redes sociales. Las críticas que está recibiendo últimamente van orientadas en este sentido. Por eso ha salido a la luz el mensaje que le mandó en directo: quería ganarse su voto.

Ana Rosa Quintana: una rival común

Jorge Javier Vázquez y Pedro Sánchez tienen una cosa en común: ninguno de los dos tiene buena sintonía con Ana Rosa Quintana. El político ha reconocido que está más cerca de Vázquez porque no comparte los valores de la periodista desde “hace tiempo”. Ha definido a su amigo con una sola frase. “Jorge Javier es una persona progresista y comprometida con muchas causas progresistas. Al final te aproximas más”, responde cuando le piden que elija entre uno de ellos.