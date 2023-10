De pasar por los platós de televisión a abrir un estanco

La popularidad no dura para siempre y nuestros famosos lo saben. El protagonista de esta noticia fue uno de los rostros más cotizados de Telecinco, pero de un momento a otro desapareció y ha tenido que cambiar de vida. Estamos hablando de Alejandro Albalá, quien empezó a trabajar en la pequeña pantalla gracias a la relación sentimental que mantuvo con Isa Pantoja. La historia de amor iba tan en serio que en 2016 decidieron pasar por el altar, pero lamentablemente la pasión no duró demasiado.

Alejandro Albalá nunca terminó de encajar en la familia de Isa Pantoja y este aspecto jugó en su contra. La joven decidió marcharse a Londres para estudiar moda y aprender inglés poco después de alcanzar la mayoría de edad. Supuestamente Isa no tenía ninguna intención de formar parte de la crónica social, de ahí qué intentase ser anónima. Alejandro siguió sus pasos, a pesar de que su madre intentó frenarle. Esta última se llama Paz Guerra y también dio mucho de qué hablar hace unos años.

El cambio de vida de Alejandro Albalá

Paz Guerra intentó que su hijo abriera los ojos y se distanciase de Isa Pantoja, pero no lo consiguió porque el joven estaba muy enamorado. Durante esta etapa recibió muchas críticas por parte de algunos periodistas. Le acusaban de mantener una relación sentimental con la hija de Isabel Pantoja de forma interesada. Sin embargo, es cierto que durante mucho tiempo estuvo guardando silencio y no habló de ella en ningún plató de televisión. La cosa cambió cuando rompieron.

Alejandro no quería que el público tuviese una idea equivocada de él y empezó a dar entrevistas. Siguió una estrategia que le convirtió en uno de los rostros más cotizados de Mediaset, de hecho ha participado en los dos programas estrella de la cadena: ‘Gran Hermano VIP’ y ‘Supervivientes’. También le ayudó mucho su romance con la influencer Sofía Suescun. Se conocieron gracias a Telecinco y estuvieron unos meses juntos, pero esta historia no contaba con la aprobación de Maite Galdeano, madre de Sofía.

Ha invertido en un estanco

Maite Galdeano no quería que Alejandro Albalá formase parte de su familia porque consideraba que era poco trabajador. Durante el tiempo que estuvo con Isa Pantoja recibió muchas críticas porque aparentemente no tenía ningún oficio. Más adelante explicó que se había dedicado a estudiar porque sus padres no querían que entrase tan pronto en el mundo laboral. No obstante, tampoco tuvo suerte en los estudios y decidió dedicarse a la televisión. Todo el dinero que ha ganado lo ha invertido en un estanco que le reporta unos beneficios más que considerables.

Alejandro recibe un sueldo muy atractivo

Alejandro Albalá dio una entrevista en ‘Viernes Deluxe’ y reconoció que se había gastado sus ahorros en inaugurar un estanco, pero tenía una explicación. Piensa que es un negocio muy rentable, de hecho desveló cuánto dinero le reportaba cada mes. «Hay que invertir entre 300.000 y un millón de euros. Me llamaban vago, pero todo tiene su tiempo y en el estanco me encargo de todo», empezó diciendo. La presentadora María Patiño le preguntó por los beneficios y contestó: «Bastante más que menos de 3.000 euros».