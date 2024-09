Paola Olmedo genera preocupación con su comportamiento tras las críticas hacia Carmen Borrego

Paola Olmedo vuelve a estar en el foco de la noticia tras las tensas declaraciones que su ex marido hizo sobre Carmen Borrego. La esteticista ha mantenido una postura prudente en cuanto a su separación, pero su comportamiento ha generado inquietud, sobre todo después de que la tormenta familiar alcanzara su punto más álgido. La situación ha dejado a muchos preguntándose sobre su bienestar, mientras algunos programas televisivos han empezado a especular sobre su estado emocional.

El conflicto no es nuevo y viene arrastrándose desde que la ruptura de Olmedo y Almoguera se hizo pública en una conocida revista. El anuncio de su separación cayó como una bomba en la familia Campos, particularmente en Carmen Borrego, quien se encontraba en pleno rodaje del programa ‘Supervivientes’ en Honduras en ese momento. Desde entonces, la historia de la separación y los roces familiares no ha abandonado los titulares.

La vida de Paola Olmedo ha dado un vuelco desde que anunció su separación de José María Almoguera, con quien había contraído matrimonio en una ceremonia que, en su momento, parecía sellar una nueva etapa feliz. Sin embargo, las tensiones familiares no tardaron en aflorar, especialmente con Carmen Borrego. Todo esto provocó un distanciamiento irreparable entre la joven y el clan Campos.

El anuncio de su separación llegó acompañado de una serie de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación entre ambos. Sin embargo, Paola ha dejado claro en repetidas ocasiones que esa idea está lejos de la realidad. «Hay cosas que nunca voy a perdonar», ha sentenciado en su última aparición.

Paola Olmedo está muy dolida

Paola ha declarado que la relación con Carmen Borrego, que en su momento fue cordial, cambió drásticamente tras esa exclusiva, publicada en la revista ‘Lecturas’. «Nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo. Nunca voy a perdonarla por eso», afirmó al respecto. Esta acusación ha generado una serie de réplicas en los medios, especialmente por parte de Borrego, quien ha defendido que todo se hizo de mutuo acuerdo y que en ningún momento actuó a espaldas de los futuros padres.

Tras su tormentosa separación, la esteticista ha centrado su atención en su vida personal y profesional, dejando de lado el ruido mediático que ha envuelto a su antigua familia política. A sus 37 años, la madre de tres hijos, dos de una relación anterior y Marc, fruto de su matrimonio con José María Almoguera, ha decidido enfocarse en sus responsabilidades familiares y en proyectos profesionales que la llenan de ilusión.

Este verano, Paola ha encontrado nuevamente el tiempo para disfrutar de una de sus grandes pasiones: viajar. A lo largo de los últimos meses, se la ha visto compartiendo momentos con amigos cercanos y sus hijos, aprovechando para recargar energías. Estas excursiones han sido una vía de escape para ella, brindándole el respiro necesario en medio de un periodo emocionalmente complicado.

Además de su faceta personal, Paola Olmedo ha apostado fuerte por su carrera en el mundo de la estética. Con su propio centro de belleza, un negocio en crecimiento, la joven se siente realizada y con ganas de seguir innovando. Ha revelado que tiene varios proyectos en mente que la motivan y le generan entusiasmo, lo que le permite mantener una mentalidad positiva hacia el futuro.

La esteticista no ha vuelto a enamorarse

A lo largo de este tiempo, los medios no han dejado de especular sobre la posibilidad de que Paola haya encontrado un nuevo amor. Aunque se le ha vinculado con varias personas, Olmedo ha negado categóricamente estos rumores. «Me han puesto un montón de novios, pero no es cierto. No he rehecho mi vida, aunque no me cierro a la posibilidad de que eso ocurra en algún momento», confesó.

Sin embargo, por ahora su atención está centrada en sus hijos y en su carrera, dos aspectos que parecen brindarle la estabilidad que necesita para seguir adelante. «Estoy en un buen momento, con nuevos proyectos que me emocionan», comentó en su última entrevista. Para Paola, este nuevo capítulo de su vida parece más enfocado en la autosuperación y en reconstruir su mundo, lejos de los dramas familiares que tanto daño le han causado.

Ante las recientes declaraciones de Paola Olmedo, Carmen Borrego no ha dudado en salir al paso para defender su postura. Durante una intervención en el programa ‘Vamos a Ver’, Borrego desmintió categóricamente la versión de Paola sobre la venta de la exclusiva de su embarazo.

«Paola tiene derecho a hablar, pero no a mentir», afirmó contundente. Según la colaboradora, todo se pactó con el consentimiento tanto de su hijo como de Paola. Ya está cansada de guardar silencio y ha declarado: «Nunca hubiera vendido esa exclusiva sin su aprobación. Todo se habló con ellos, se firmó y el dinero fue ingresado en su cuenta». Pero, ¿qué pasará ahora que Olmedo ha preocupado a todos por su estado de salud?