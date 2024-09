Paola Olmedo dispara contra Carmen Borrego: «Si quieres ejercer de abuela…»

Paola Olmedo ha decidido hablar. Tras meses de silencio y tras las recientes apariciones públicas de su ex marido, la joven ha dado un paso al frente para contar su versión de los hechos en su primer gran testimonio tras la ruptura. Ha elegido el programa ‘TardeAR’ para expresar sus sentimientos y aclarar los motivos detrás de su distanciamiento con José María Almoguera y su tensa relación con Carmen Borrego. Visiblemente afectada, ha compartido su perspectiva sobre el complicado vínculo familiar que los ha mantenido en el ojo del huracán mediático.

Paola Olmedo no se ha guardado nada durante su entrevista. La conversación comenzó con una simple pregunta sobre cómo se encontraba, y su respuesta, cargada de emotividad, dejó entrever el peso de la situación: «Fatal». Siente que hablar y explicar su versión de los hechos es la única forma de poner fin a la controversia y a las dudas que han rodeado su ruptura y el conflicto con Carmen Borrego. «Si hablo y dejo las cosas claras, se va a acabar todo esto», afirmó.

La joven dejó claro que su relación con Carmen Borrego nunca fue fácil y señaló que había intentado varias veces acercarse a ella para limar asperezas, pero que fue José María quien se negó a facilitar ese diálogo: «Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido». Sus palabras sugieren que, aunque estaba dispuesta a dialogar, no estaba interesada en mantener una relación estrecha con su ex suegra. «Es muy fácil decir ‘yo no voy a hablar’, pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa».

El último golpe mediático de Paola Olmedo

La intervención de Paola en ‘TardeAR’ deja en evidencia que la joven ha decidido no esperar más para defender su versión, especialmente después de la reciente aparición de José María Almoguera en el programa ‘¡De Viernes!’. Tras años de mantener un perfil bajo respecto al mediático clan Campos, Almoguera manifestó que su silencio no le había beneficiado, lo que lo llevó a exponer su postura públicamente. José María habló sobre su relación con su madre y dejó claro que, a pesar de sus diferencias, nunca había dejado de defender a Paola, incluso después de su separación.

En sus últimas declaraciones, el nieto de María Teresa Campos trató de suavizar la polémica generada por unos audios en los que Olmedo criticaba duramente a Carmen Borrego, asegurando que para él no eran más que opiniones y no insultos. «Yo no lo hubiera dado importancia, era una opinión, no insultos», comentó. De esta forma mostró su desacuerdo con la reacción que tuvo su madre ante la situación. José María expresó que, en su opinión, Carmen Borrego debió manejar ciertos asuntos de forma más privada y reservada: «No es una reacción como tal, es una postura. Hay momentos que debería haber dado un paso atrás».

Los problemas familiares no tienen solución

El distanciamiento entre José María y su madre se ha visto agravado por la exposición pública de Carmen Borrego, quien, a juicio de su hijo, no supo manejar la presión mediática de la mejor manera. José María fue especialmente crítico con la participación de Borrego en ‘Sálvame’, un espacio en el que la colaboradora se convirtió en un personaje recurrente y en el que, según su hijo, se «hizo mucha sangre» sobre su situación familiar. Exactamente ha comentado: «Yo no le he pedido que dejara de trabajar. Sí que a lo mejor que se tomara unos días libres y ella comenzó a ir más días al programa».

A pesar de las palabras de su primogénito, Carmen Borrego siempre ha sostenido que nunca tuvo la intención de perjudicarlo y que sus intervenciones en televisión no debían tomarse en serio: «Siempre me lo he tomado a broma». Sin embargo, la brecha entre madre e hijo parece más grande que nunca, y la posibilidad de un acercamiento parece lejana. Las posturas encontradas entre ambos reflejan una familia rota que aún no ha encontrado la forma de sanar sus diferencias.

Paola Olmedo no quiere reconciliarse con Carmen Borrego

Paola Olmedo ha dejado claro que no está buscando reconciliaciones y que su prioridad es su bienestar personal tras una ruptura que le ha dejado más cicatrices emocionales de las que estaba dispuesta a admitir en un principio. Durante la entrevista, la esteticista afirma que había intentado dar la cara por la familia que compartió durante años, pero que llegó a un punto en el que su dignidad y tranquilidad valían más que cualquier intento de reconciliación. «No necesito el perdón de nadie, solo quiero que se respeten mis decisiones y mi espacio».

Las declaraciones de Paola en ‘TardeAR’ son una muestra más del complejo entramado emocional que rodea a los Campos. Tras la muerte de María Teresa, el clan ha vivido momentos difíciles y los conflictos entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera han puesto de manifiesto las tensiones internas que no parecen tener una fácil solución. ¿Qué hubiera pasado si la presentadora siguiese viva? Terelu cree que nada de esto habría visto la luz.