Palo de Jorge Rey a la AEMET con su última predicción: «Fuertes y torrenciales»

La última predicción de la AEMET recibe un importante palo de Jorge Rey que dictamina le llegada de fuertes y torrenciales lluvias. Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. España se mueve en una tendencia muy diferente de la de años anteriores. Ese calor intenso que parecía que acabaría siendo una realidad se esfuma por completo, ante la llegada de novedades importantes que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Son tiempos de cambios como advierten los expertos.

Jorge Rey es uno de los que siempre se ha mostrado contrario a un verano de calor intenso que puede afectarnos de lleno. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en algo radicalmente distinto, si nos fijamos en los mapas del tiempo parece que llega una anomalía tras otra. Algo que las cabañuelas de Jorge Rey siempre han mostrado, de la mano, de algunos detalles que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. La AEMET parece que se está equivocando al mostrar un verano más cálido que los anteriores, de momento, estamos lejos de récords.

Fuerte palo de Jorge Rey a la AEMET

Desde que Jorge Rey predijo la llegada de Filomena mucho ha cambiado el mundo, en especial con el tiempo de bandera. Gracias a sus redes sociales, hemos descubierto otra manera de analizar el tiempo que puede darnos más de una alegría inesperada que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algo que puede ser determinante y que dará una serie de dinámicas que son fundamentales. Podremos descubrir una novedad importante de la mano de un experto que usa unos métodos tradicionales que rara vez fallan. Sin duda alguna nos enfrentamos a una situación que nos invita a estar pendientes de ellos.

Habrá llegado el momento en el que las cosas empiecen a cambiar y descubramos la llegada de un cambio de ciclo que puede ser destacada. En esencia estaremos ante una serie de premisas que se han convertido en excepcionales y que pueden ser las que marquen un antes y un después. Las lluvias de estos días nos alejarán de las vacaciones soñadas y lo harán con la mirada puesta a un cambio que puede ser destacados. Toma nota de lo que nos está esperando de la mano de esta previsión del tiempo.

La última predicción con fuertes lluvias torrenciales

Lo que llega este fin de semana son las lluvias de las que hablaba un Jorge Rey en sus vídeos, no veía cambio de tiempo hasta la segunda quincena del mes de julio. Las cosas parece que cambiarán en ese momento y empezarán a mostrarse de forma radicalmente distinta. De momento, la previsión de la AEMET es todo lo contrario a lo que se esperaría.

Siguiendo con la previsión de estos expertos hay una serie de fenómenos para los que nos prepararemos: «Posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos. Descenso acusado de las temperaturas en el área cantábrica y nordeste peninsular, manteniéndose en valores significativamente elevados en el sureste peninsular, áreas de Andalucía, y sur de las islas Canarias centrales. Intervalos de viento fuerte en Canarias y Ampurdán, sin descartarse en litorales del Cantábrico, Estrecho y norte de Baleares».

La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera: «En la mayor parte del país se prevé una situación estable con cielos poco nubosos. No obstante, persistirá la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, y con posibles tormentas en Pirineos, donde no se descartan localmente fuertes de madrugada y por la tarde. A lo largo del día las precipitaciones irán a menos tendiendo a abrirse claros, si bien éstas se desplazarán al este de Cataluña, donde también podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales. Asimismo se prevé nubosidad baja matinal afectando a otras áreas de la mitad norte de la vertiente atlántica y a Baleares, así como intervalos de nubes de evolución en la Ibérica e interiores del este peninsular, sin descartar algún chubasco ocasional en la Ibérica oriental. Intervalos nubosos en el norte de Canarias. Se prevé la presencia de calima alta tendiendo a más desde el este en Canarias, y a menos en Alborán».

Las temperaturas y los vientos completan esta previsión del tiempo: «Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada en la Peninsula y Baleares, acusadamente en el área cantábrica y nordeste peninsular. Únicamente se espera que aumenten en el extremo sureste, Alborán, bajo Ebro y litorales atlánticos gallegos. En Canarias también se prevén ascensos. Se superarán los 35 grados en Andalucía, extremo sureste peninsular y sur de las islas Canarias centrales. Incluso se podrá llegar a 38-40 en el Guadalquivir, Málaga e interiores del sureste. Se prevé un predominio de vientos de componente norte en la mitad norte de la Península y en Baleares, con intervalos de fuerte en Ampurdán, sin descartarlos en el Cantábrico y norte de Baleares. Soplarán vientos del sur y este en el extremo sureste peninsular, y predominará la componente oeste en el resto, también con posibles intervalos de fuerte en el Estrecho. En Canarias soplarán alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas».