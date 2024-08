Las palabras de Jorge Javier Vázquez tras su último fracaso: «Hacer lo posible para vivir al margen de todo»

Novedades en Telecinco. Jorge Javier Vázquez ha vuelto a cosechar un nuevo fracaso que no estaba previsto. Después de la cancelación de ‘Cuentos Chinos’, un programa que pretendía competir contra ‘El Hormiguero’, el comunicador catalán estuvo un tiempo retirado de la pequeña pantalla y acabó reapareciendo en ‘Supervivientes’, reality que le catapultó a lo más alto. Registró unos datos de audiencia estupendos que le sirvieron para renovar su contrato con Mediaset, pero ha sucedido algo que lo ha cambiado todo.

Desde que se tomó una baja laboral el año pasado tras el fin de ‘Sálvame’, la trayectoria de Jorge Javier ha estado lejos de ser un camino fácil. Con una carrera marcada por el éxito, Jorge Javier no esperaba vivir un momento tan crítico. Insiste en que la televisión no es suya y asegura que abandonará el medio cuando sus responsables lo consideren oportuno. Sin embargo, le acaban de entregar un nuevo programa: ‘El Diario de Jorge’. El inconveniente es que este espacio no ha llamado la atención de los espectadores.

Los malos datos de audiencia de ‘El Diario de Jorge’

Con ‘El Diario de Jorge’, producido por Boomerang TV, el presentador pretendía revivir el espíritu del histórico ‘El Diario de Patricia’. Emitido de lunes a viernes durante las tardes de verano, el programa se centra en historias humanas, emotivas y entretenidas, con el objetivo de impactar a una amplia audiencia. A pesar del empuje inicial, el proyecto ha enfrentado dificultades desde su estreno. Aunque el primer episodio obtuvo un aceptable 9.4% de cuota de pantalla, las emisiones posteriores se han quedado en un 7.9%.

Uno de los desafíos más significativos ha sido la competencia con la retransmisión de los Juegos Olímpicos en Televisión Española. Eventos como el partido de dobles de tenis de la pareja española Nadal-Alcaraz, que alcanzó un impresionante 29.8% de share con 2.5 millones de espectadores, han sido difíciles de superar. Frente a este panorama, Jorge Javier ha adoptado una postura firme y ha compartido sus pensamientos con la característica socarronería y franqueza que le caracteriza.

En su blog de la revista ‘Lecturas’, el presentador reflexionó sobre cómo manejar las críticas y la inseguridad que conlleva el lanzamiento de un nuevo programa. «Hacer lo posible para vivir al margen de todo. Al menos, durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda, pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno».

A pesar de los primeros contratiempos, Jorge Javier Vázquez ha asegurado a su audiencia que planea mantenerse durante mucho tiempo. En uno de los programas, lanzó un mensaje directo a quienes pronostican una rápida cancelación: «Nosotros vamos a estar aquí en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero… Mogollón de tiempo aquí para acompañaros».

¿Qué le espera a Jorge Javier Vázquez?

El futuro de Jorge Javier en la televisión sigue siendo incierto, pero su determinación y espíritu resiliente son innegables. Su capacidad para reinventarse y enfrentar nuevos desafíos es una muestra de su profesionalismo y pasión por el medio. Mientras navega por las aguas turbulentas de la competencia y las críticas, Jorge Javier Vázquez sigue siendo una figura central en Telecinco y está dispuesto a adaptarse, aunque se lo están poniendo muy complicado.

Con ‘El Diario de Jorge’, el antiguo rey de ‘Sálvame’ no solo busca entretener, también conectar con su audiencia en un nivel más profundo y dejar atrás su etapa más polémica. Él mismo ha reconocido que quiere estar lejos del mundo del corazón durante una temporada porque le produce mucho estrés. Quiere que sus nuevos proyectos no dependan de la actualidad para poder trabajar desde un punto de vista más relajado.

El presentador no olvida a ‘Sálvame’

Se ha hablado mucho sobre los problemas que han tenido los colaboradores de ‘Sálvame’ con Telecinco. La situación ha dado un giro radical porque algunos rostros como Kiko Matamoros o Belén Esteban han confirmado que están vetados en la cadena y esa es la razón por la que sus antiguos compañeros quieren alejarse de ellos. No es el caso de Jorge Javier Vázquez, quien sigue defendiendo que durante más de una década ha trabajado con los mejores colaboradores de televisión y por ese motivo no quiere que en ‘El Diario de Jorge’ haya comentaristas.

La experiencia de Jorge Javier Vázquez durante la última edición de ‘Supervivientes’ ha sido muy positiva y le ha servido para recuperar su trono en Mediaset. Según los expertos, el problema de Telecinco es que la competencia cuenta con proyectos muy interesantes que son capaces de eclipsar a cualquiera, así que el catalán tendrá que esforzarse al máximo para despertar el interés del público y conseguir que su modo formato se haga un hueco en las tardes de Telecinco.