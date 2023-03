Los padres de Piqué, rotos: el infierno que están viviendo

Los padres de Gerard Piqué son una figura referencial en la vida del ex futbolista y actual empresario de éxito. El propietario de Kosmos Global Holding se apoya siempre que puede en los consejos de Joan Piqué y de Monserrat Bernabéu, que tienen a su vez en su primogénito a su ojito derecho. Sin embargo, los padres de Piqué están pasando por una situación complicada en lo personal, algo que tiene relación con su hijo y con la ex de este, una Shakira que les ha prohibido ver a sus nietos, o al menos ha puesto todas las complicaciones de por medio para que no les sea posible en el futuro más cercano.

Todo el mundo dentro del entorno de Piqué continúa pendiente del momento en que Shakira tomé finalmente la decisión que lleva planteándose muchos meses, desde que se diera la ruptura con el ex del Fútbol Club Barcelona. La colombiana se mudará con los dos hijos de la ex pareja, Milan y Sasha, a vivir a Miami, donde estarán más alejados de su padre, pero sobre todo de sus abuelos paternos.

Piqué firmó en el acuerdo de divorcio una cláusula por la cual Shakira seguirá teniendo la custodia de los pequeños, de diez y ocho años respectivamente, que se marcharán con ella a Miami cuando la cantante lo decida. Sin embargo, Gerard tiene la posibilidad de verles cada mes en un periodo de 10 días en los que será él el que viaje a Estados Unidos y permanezca en la ciudad de residencia de los pequeños. alquilándose un hotel o un apartamento. Dentro de esta ecuación quedan fuera tanto el padre como la madre del propietario de Kosmos, así como también una Clara Chia Martí a la que Shakira no quiere ver ni en pintura.

Se desconoce si los padres de Piqué podrán viajar en algún momento junto con su hijo a Miami, a ver a los nietos, pero teniendo en cuenta la animadversión de Shakira hacia todo lo que tenga que ver con su ex pareja –y Clara Chía Martí–, no sería de extrañar que les prohibiera o pusiera todas las trabas posibles para que la relación con los pequeños Milan y Sasha sea la normal entre abuelos y nietos.

Shakira y los padres de Piqué, en guerra

De hecho, según desvelaron las Mamarazzis, Shakira aún no ha comunicado a Gerard Piqué ni a su familia el día en que marchara de Barcelona para mudarse, definitivamente a Miami, algo que según el acuerdo de divorcio que firmaron estaría obligada hacer. Por este motivo, los padres de Gerard Piqué no lo están pasando nada bien, ya que Shakira no tiene ninguna relación con ellos pese a que son vecinos, e incluso Montse, la madre de Gerard, ha tenido que esconderse para llevar algún día a los pequeños a las actividades extraescolares, cuando el padre de los críos no podía por motivos laborales, viéndose obligada a realizar un juego infantil para que la colombiana no la vea junto a sus nietos.