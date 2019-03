El padre de Diana Quer pide que no se revelen datos sensibles de la autopsia de su hija

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha pedido este viernes que no se publique información sensible sobre el contenido del informe de la autopsia de su hija para no generar “un dolor adicional innecesario a una familia ya destrozada”.

En un comunicado remitido a Europa Press, Juan Carlos Quer expresa el “profundo malestar” suyo y el de su familia. “Deseo manifestar en mi propio nombre y en el de mi familia mi más profundo malestar y rechazo por la publicación de tan sensible información, sobre cuya veracidad y contenido en modo alguno me voy a pronunciar”, señala.

“Mi hija Diana ya no puede pedirlo, y por ello como padre y en su nombre reclamo su derecho a la Justicia en un procedimiento serio y riguroso y al margen de filtraciones indebidas a los medios de comunicación, sancionables judicialmente”, continúa el escrito.

Juan Carlos Quer cuestiona los criterios éticos de las informaciones difundidas en las últimas horas con detalles de la autopsia de la joven, “acompañadas una vez más con la infame fotografía del cadáver tantas veces denunciada”.