Pablo Urdangarin no aguanta más y suelta todo sobre sus padres. No puede más

Hace tiempo que no hablamos de Pablo Urdangarin, el hijo más mediático de la infanta Cristina. Se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica social, pero de forma involuntaria, por eso ha estado unas semanas aparado del foco mediático. Recientemente ha reaparecido para explicar cómo se siente tras su fichaje por Granollers, el equipo de balonmano que le ha contratado para seguir desarrollando su actividad preferida. Aprovechando esta ocasión ha hablado de sus padres y ha confesado qué piensan de él.

Pablo Urdangarin ha dado un golpe en la mesa, pero haciendo gala de la prudencia que siempre le ha caracterizado. Ya no aguanta más. Todo el mundo le pregunta por Iñaki y Cristina y no ha tenido más remedio que pronunciarse. Ha dejado claro que siempre le han apoyado en todos sus pasos, de hecho el antiguo duque de Palma le da buenos consejos porque él también fue jugador de balonmano y sabe lo que hay que hacer para triunfar.

Pablo Urdangarin no aguanta más tiempo callado

Pablo sabe que pertenece a una familia muy mediática, por eso en todas sus entrevistas le preguntan por su padre o por su madre. Él deja claro que solo quiere hablar de su carrera deportiva, pero no logra convencer a los periodistas y ha hecho una excepción. Ha develado cómo está siendo su verano. Ha utilizado sus vacaciones estivales para pasar tiempo con sus padres y con sus hermanos, pues viven en ciudades diferentes y no pueden verse de forma habitual. A pesar de todo lo que ha pasado, disfruta de una relación muy estrecha con Iñaki Urdangarin.

“El verano ha ido muy bien, he podido descansar y he disfrutado de la familia, como todo el mundo. Prefiero no meterme en temas de familias, pero contento. Mi padre bien, mi madre bien y los dos están contentos y felices por mí porque saben que lo puedo hacer bien. Con tener su apoyo y confianza me vale. Mi padre me ha dado varios consejos, pero todos son que disfrute y que esté bien”, ha comentado al respecto.

El futuro de Pablo: quedarse en Barcelona

Pablo Urdangarin ha asegurado que está deseando empezar a jugar en Granollers porque este equipo le permitirá quedarse en Barcelona. “Estoy con muchas ganas de empezar y de quedarme en Barcelona porque estoy muy contento aquí y para mí sería un sueño que me llamasen para la selección. Este equipo es de las mejores opciones que tenía y aquí estoy, muy ilusionado. Tengo mucho trabajo y quiero a animar a mis compañeros, que es un equipo completo y joven, todos tenemos las mismas ganas”.

Su novia, uno de sus mejores apoyos

El hijo de la infanta Cristina, según ha salido publicado, ha tenido momentos de máxima soledad en Cataluña, pero su suerte ha cambiado. Ha encontrado a una joven con la que disfrutar de su tiempo libre y fuentes cercanas aseguran que está más enamorado que nunca. Su novia está tan integrada en su familia que ya conoce a Iñaki y Cristina. Solamente le queda Ainhoa Armentia, pero habrá que esperar para ver este encuentro.