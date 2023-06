No vas a ver nada igual: el vídeo viral de una ardilla voladora fingiendo su propia muerte

Un video de una ardilla fingiendo su muerte se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de 22 millones de visualizaciones. El pequeño animal parece que actúa para evitar una reprimenda de su dueña después de haber tirado una escoba. En el video puede verse como el animal tropieza con la escoba y la tira al suelo provocando un golpe que le asusta. Después se introduce debajo del cepillo, colocándose como si este le hubiese aplastado y matado.

This flying squirrel faked his own death, and created a whole crime scene…for attention. I think I’m in love. pic.twitter.com/SZfrtNlDI0 — Sarah Bee🐝 (@BirrelleBee) June 3, 2023

Una multitud de usuarios han reaccionado a este gracioso video comentando sus impresiones. «Esto puede ser lo mejor que he visto en las interwebs», ha dicho una internauta. «No tengo del todo claro lo que estaba pasando aquí, pero parece una reina del drama», ha dicho otra persona en respuesta al video.

I am not entirely clear what was happening here but it does seem quite the drama queen 😁 — Not Your Attorney (Steve) (@probonoattorney) June 3, 2023

This may be the greatest thing I’ve ever seen on the interwebs. — TomaElVolanteJesusMD Grand Vizier of Medicine (@RIDICULO_pathy) June 3, 2023

Ahora bien, este video no es lo que parece. El roedor no está fingiendo su propia muerte para evitar ser abroncado por tirar una escoba, sino que según han explicado a Hipertextual Antonio Osuna Mascaró, biólogo experto en comportamiento y cognición animal, y la veterinaria aficionada a la fauna silvestre Ana Díez Trello, el animal estaba simplemente jugando.

Otra explicación que dan los expertos es que la ardilla se estuviera estirando porque encontraba el suelo fresco y cómodo. También argumentan que al ser un animal que planea con su cuerpo en una casa no puede expandirlo todo lo que necesitaría, por lo que trata de estirarse cuando tiene oportunidad. Además consideran que no se le deben dar cualidades humanas a una ardilla porque en realidad no finge para evitar reprimendas como si se tratase de un niño.

En cuanto a la tenencia de este tipo de animal en casa, cada país tiene su propia legislación, sin embargo en España según la actual ley de bienestar animal no estaría permitido. Concretamente en el artículo 34 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales se destaca que solamente estará permitida la tenencia como animal de compañía de los siguientes animales: Perros, gatos y hurones.