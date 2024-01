No te pierdas la increíble transformación de Edurne: así está hoy

Se llama Edurne García, aunque no hace falta pronunciar su apellido para saber de quién estamos hablando. La artista se ha convertido en uno de los rostros más destacados de nuestra crónica social gracias a su formidable talento encima de los escenarios. Todo el mundo sabe que ha intentado mantener las distancias, pero es imposible dejar de hablar de ella porque el público le admira y quiere seguir sus pasos. Haciendo un estudio de sus últimos años nos hemos dado cuenta de que ha cambiado bastante, tanto a nivel físico como a nivel personal.

Edurne ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Empezó a trabajar en televisión a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo’, formato que le dio oportunidad de acercarse a los espectadores. Aprovecho esta ocasión para lanzar unas propuestas musicales que ya han pasado a la historia de la música española. Sin embargo, lo más importante es que su naturalidad le ha abierto las puertas de muchos programas y desde hace tiempo es jueza en el concurso ‘Got Talent’.

Edurne está irreconocible

A pesar de que lleva años dedicándose al público, Edurne todavía sigue siendo muy tímida y evita hablar con la prensa de forma directa. Eso sí, respeta el trabajo de todos los reporteros e incluso ha tenido gestos que demuestran su enorme generosidad. Cuando se casó con David de Gea se negó a vender la exclusiva, pero sí habló con los periodistas que estaban cubriendo el evento. Cada vez se siente con más confianza, por eso da entrevistas donde abre pequeñas puertas de su esfera privada.

Este gran cambio ha marcado un antes y un después en su brillante trayectoria, pero ¿qué le ha ayudado a dar el paso? Su buena fama como cantante le ha hecho participar en grandes proyectos, proyectos que le han acercado a la audiencia y le han permitido mostrar su cara más amable. ‘Got Talent’ ha sido un espacio importante para ella. Ha podido aconsejar a jóvenes artistas a la vez que ha exhibido su faceta más natural.

El impresionante físico de la artista

El físico de Edurne también ha cambiado a lo largo de los años, pero mantiene un elemento común: es irresistible. Durante una charla con la revista ‘Cosmopolitan’ reconoció que se sentía muy bien consigo misma, incluso después de la transformación que había experimentado su cuerpo tras dar a luz. «Me siento plena desde que he sido mamá, a pesar de que muchos piensen que ser madre implica que ya no eres joven ni divertida. Te cambia la vida, pero eso no te quita de sentirte sexy y poderosa. A mí, además, me ha hecho valorar las cosas realmente importantes», comentó al respecto.

Una relación sana

Edurne está casada con David de Gea y disfruta de una relación sana que se ha convertido en la envidia de todos. De hecho recibe muchos insultos y acusaciones cuando el futbolista no brilla en sus competiciones. «No soy la única mujer de un futbolista a la que se la ha etiquetado como ‘novia de’ o a la que se le ha echado la culpa cuando pierde el equipo de su pareja. Hay que legislar en contra del machismo en el deporte», declara en el medio citado anteriormente.