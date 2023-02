Antonela Roccuzzo se ha hecho un nombre entre las WAG del fútbol mundial por su fidelidad a Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia y recientemente galardonado con el premio The Best al mejor jugador de 2022. Messi pasó muchos años en el fútbol club Barcelona, donde compartió vestuario con Gerard Piqué. Ambos tenían una muy buena relación, pero los rumores apuntan a que se torció con el paso del tiempo y este ha podido ser uno de los motivos por los cuales Antonela se ha posicionado del lado de Shakira, en todo el culebrón que se ha convertido en uno de los temas más hablados en el comienzo del año 2023 y por tanto, en contra de Piqué y de su pareja actual, Clara Chía Martí.

La mujer de Messi no se corta

Parece que la constante batalla entre Piqué y Shakira obliga a posicionarse de uno de los lados y la mujer de Leo Messi ya ha decidido en cuál estar. La última canción publicada por la artista colombiana, en colaboración con la cantante Karol G, llamada de TQG, provocó la reacción de Antonela Roccuzzo, quien se hizo notar a través de la redes sociales para apoyar a Shakira y demostrar que le ha encantado un tema musical en el que, cómo no, los dardos hacia Piqué y hacia su actual novia, Clara Chía Martí son una constante.

Fue en una publicación de Shakira en su cuenta de Instagram, en la que anuncia la canción TQG junto a Karol G, donde pudimos ver cómo Antonela Roccuzzo, comentaba con tres emoticonos de fuego, demostrando que está enganchada a un nuevo éxito de ventas del artista de Barranquilla, con la que entabló una relación personal en los tiempos en que coincidieron Leo Messi y Gerard Piqué en las filas del Fútbol Club Barcelona.

La ruptura entre Messi y Piqué

Como los hechos no suelen venir por casualidades, los rumores sobre una relación personal rota entre Messi y Piqué siguen candentes y el comentario de Antonela Roccuzzo en el Instagram de Shakira no ha hecho si no alimentarlos. En el programa Onze, del canal Esport3, ya se adelantó que la amistad entre Messi y Piqué había quedado resquebrajada en los últimos tiempos de ambos en el Barcelona.

«Piqué no tiene una relación estrecha con Messi. Y en los últimos meses se ha deteriorado la relación entre Messi y Piqué a raíz de la renovación de contrato del central. A Messi le hace daño, se siente decepcionado y engañado por Gerard Piqué, ya que renovó después de que Messi se marchara del Barça. Entiende Messi que Piqué no movió ni una ceja cuando el club no podía pagar su sueldo», se comentaba en el programa, dando a entender que Piqué sí había peleado por su dinero a la hora de renovar con el Barcelona, pero no porque Messi continuara en las filas del equipo culé con un contrato a la altura de su talento, tal y como era el deseo del crack de Argentina.

El periodista Lluís Canut echaba más leña al fuego sobre un asunto en el que puede estar la clave del posicionamiento de Antonela Roccuzzo del lado de Shakira. « yo he visto un WhatsApp de Messi aún exdirigente de la anterior junta directiva del Barcelona. Le decía que se sentía decepcionado con Piqué, que lo había dejado solo y en la estacada».