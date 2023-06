Una mujer casada con un muñeco de trapo denuncia que su marido es infiel: «Va detrás de las mujeres»

Meirivone Rocha Moraes y Marcelo son un matrimonio brasileño que sufre de los mismos problemas, desilusiones y desamores que otros. Sin embargo, algo en ellos es diferente: Marcelo es un muñeco de trapo. Al parecer el amor tampoco es idílico entre humanos y muñecos inanimados porque la misma Meirivone ha denunciado a través de sus redes sociales que su marido le ha sido infiel con otras mujeres.

La mujer, de 37 años, explica que cuando se enteró de la infidelidad mandó a su marido a dormir al sofá después de quitarle el pene y guardarlo. Ella misma afirma que su marido «es travieso» porque «va detrás de las mujeres y luego me miente». También asegura que el muñeco de trapo tiene más de 500 contactos en su teléfono, todos ellos de mujeres. «De vez en cuando lo atrapo en una conversación con una chica, y cuando le pregunto quién es, él dice que es su prima».

Pero los engaños no terminan ahí. Meirivone también asevera que Marcelo la engañó en el pasado. «La última vez, encontré un tanga de color rosa brillante en el suelo. Me enteré que Marcelo había estado con otra mujer pero cuando le pregunté de quien era el tanga no me contestó».

«Tengo miedo de que otras mujeres toquen el pene de Marcelo, así que me gusta ponerlo en el cajón [de la ropa interior] cuando salimos a bares o espectáculos», ha dicho la mujer en una declaraciones que publica el periódico británico Daily Mail.

Según dijo se enteró de la infidelidad porque un amigo suyo le envió un mensaje una noche diciendo que el muñeco la estaba engañando. «De noche me puse muy mal y lo hice dormir en el sofá», dijo Meirivone Rocha.

Ahora bien, todo esto ya resultaría suficientemente surrealista si la mujer no hubiese ido un paso más allá en su historia de amor: Meirivone anunció a través de sus redes sociales que había tenido un hijo con Marcelo, otro muñeco de trapo más pequeño al que le pusieron el nombre de Marcelinho.

SECUESTRO

El matrimonio no sólo ha sufrido problemas de infidelidad, también ha padecido el secuestro de su hijo muñeco por el que pedían 7.000 reales brasileños. Meirivone afirmó a través de sus redes sociales que su hijo Marcelinho estaba siendo retenido como rehén por captores que le exigían esa cantidad por su liberación. Inclusive publicó una imagen de un video en el que aparecía el pequeño muñeco sentado en una esquina de un edificio abandonado. «Hay una parte de mi que está preocupada de que le prendan fuego», declaró.