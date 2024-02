Miguel Bosé habla largo y tendido de su entrevista más polémica sobre su paternidad

Miguel Bosé siempre se ha caracterizado por mantener al margen su vida sentimental de los medios de comunicación. A pesar de ser una estrella conocida a nivel mundial, el cantante se niega a compartir ciertos sentimientos. No obstante, muchos le consideran un referente LGTBI, tema del que ha hablado largo y tendido durante su última entrevista. Por primera vez ha explicado si está arrepentido de haber dicho que tiene dos hijos en lugar de cuatro, pero antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso de este conflicto.

Miguel Bosé mantuvo una relación sentimental con el escultor Nacho Palau durante más de 20 años. Cuando pusieron punto y final a esta historia de amor empezó un conflicto que todavía no se ha resuelto. El artista insiste en que él tiene dos hijos, Diego y Tadeo, y promete que los otros dos son de Nacho. Este argumento ha dejado a Ivo y Telmo en una situación realmente compleja, por eso Palau ha llevado el asunto a los tribunales para demostrar que los cuatro tienen los mismos derechos. El problema es que el Tribunal Supremo ha terminado dándole la razón a Bosé.

«¿Te arrepientes de lo que dijiste?», le preguntan durante la charla que ha tenido con ‘Shangay’, a lo que responde: «De nada. Lo hice, además, porque lo quería hacer. Como corrían muchos rumores de que yo iba a dar una exclusiva millonaria por la información, pues la di a una revista que es amiga, con la que me apetecía anular todo rumor de que había dinero por detrás». Miguel sigue defendiendo la misma versión. Considera que Nacho Palau no ha actuado bien y no le perdona que haya hecho público un conflicto que nunca debería de haber trascendido, entre otras cosas porque afecta a cuatro menores de edad.

Miguel Bosé habla más claro que nunca

Miguel Bosé ha vivido durante mucho tiempo en Madrid, concretamente tenía una mansión en Somosaguas que disfruto con Nacho Palau. No obstante, en un momento dado decidió viajar a México y empezar allí una nueva vida. Hace unos meses salió a la luz que le habían robado. Un grupo de atracadores entraron en su casa y pusieron su integridad en peligro, pero este traumático incidente no ha conseguido que Miguel regrese a nuestro país. Insiste en que no cambiará sus normas porque para él lo más importante es el bienestar de sus hijos.

«Por el momento estoy muy bien donde estoy, mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida, mi prioridad. Es un país maravilloso, ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos». El exnovio de Nacho Palau no está dispuesto a retroceder y esa es una de las razones por las que no consigue solucionar sus diferencias con el escultor. Nacho considera que lo mejor sería que los cuatro hermanos crecieran juntos, pero Miguel no está dispuesto a que Diego y Tadeo se instalen en España.

El mensaje que cambió la vida de Miguel Bosé

Miguel Bosé es hijo de uno de los matrimonios más famosos de la crónica social, la pareja que formaron Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Esto quiere decir que el artista siempre ha tenido claro qué papel juega en los medios de comunicación y ha utilizado su influencia con buenos fines. A pesar de que mantiene una relación muy complicada con los periodistas, Miguel ha hecho varias excepciones para intentar ayudar a la sociedad. En su momento mandó un mensaje muy importante sobre la lucha contra el VIH, mensaje que le convirtió en un icono y que todavía sigue siendo necesario.

«Lo hice porque vi la postura que tenía la sociedad ante la enfermedad, que en aquella época era mucho peor, porque no era un síntoma, no era un diagnóstico: se convirtió en una acusación. Se señalaba a la gente que tenía sida, porque, de paso, se le podía llamar libertino, maricón, drogadicto… En fin», comenta cuando le preguntan al respecto. El artista insiste en que su objetivo era «que la gente supiera lo que era la enfermedad, investigase, preguntase, la conociese… y se le quitase el miedo».

Un referente LGTBI

Miguel Bosé ha explicado que nunca ha estado escondido, simplemente ha optado por mantenerse al margen de situaciones que no le hacían sentir cómodo. Pero promete que en todo momento ha ha actuado con total naturalidad. «Hay que hacer las cosas con mucha naturalidad, que es de lo que yo siempre presumo. Todos los cambios y todas las actitudes, las luchas, los apoyos que hice… Jamás forcé absolutamente nada, y creo que eso fue muy bien recibido», comenta cuando le recuerdan que es un referente para el colectivo LGTBI.

Por primera vez ha explicado el motivo por el que no dio un paso adelante para hacer las declaraciones que todo el mundo estaba buscando. «La gente especulaba, pensaba o quería que hablase, que me expresase, que me declarase. Y, primero, yo no estaba a gusto, digamos, en un primer momento. Y luego tampoco pensé que fuese necesario, simplemente con una actitud… La gente sabía lo que yo era sin tener necesidad de contarlo».