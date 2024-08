Melani Olivares, Paz en ‘Aída’, incendia las redes con sus atrevidas confesiones sexuales

Melani Olivares, conocida por su icónico papel como Paz en la serie ‘Aída’, ha desatado una oleada de reacciones en las redes sociales con sus recientes confesiones sobre su vida sexual. En una entrevista para el pódcast que conduce el influencer Jonan Wiergo, la artista se ha mostrado abierta y sin tabúes al hablar de su evolución íntima a los 51 años. La actriz catalana ha cambiado significativamente su perspectiva sobre el sexo y su relato ha ha llamado mucho la atención. Antes de entrar en detalles debemos dejar claro que no es la primera vez que se muestra libre, por eso es un icono para muchas generaciones.

Durante su última intervención, Melani reveló que su visión del sexo ha experimentado una transformación con el paso de los años: «A los 51, mi sexualidad me ha hecho evolucionar. No disfruto de la misma forma que cuando era mucho más joven, que esto no quiere decir que esté teniendo más sexo ahora». La actriz destacó que, aunque su vida íntima es diferente, ahora se enfoca en la calidad en lugar de la cantidad, enfatizando que el placer y la satisfacción han adquirido una nueva dimensión en su vida.

Melani Olivares habla de la bisexualidad

La protagonista de ‘Aída’ también ha explicado sus preferencias. «No me ha importado nunca el hecho de estar con una tía o un tío. Me ha parecido que me ponía la persona», declara con una naturalidad que está siendo muy aplaudida. Con el tiempo, su atracción se ha centrado más en la inteligencia y en el lado humano de las personas. De esta forma ha cambiado su percepción y ahora se siente preparada para vivir sin dar explicaciones.

Melani ha sorprendido a muchos al afirmar que actualmente prefiere disfrutar de su vida en solitario, sin necesidad de una pareja. «Cuando digo personas me refiero a señores, señoras, chiques… Nunca he tenido una relación abierta. No he tenido agallas porque creo que he estado con hombres muy acaparadores», confesó. La actriz defiende que está en un lugar de satisfacción personal y que no siente la necesidad de tener a alguien a su lado para sentirse completa.

¿Cómo se plantea su futuro la actriz de ‘Aída’?

Mirando hacia el futuro, Melani se muestra optimista. La actriz confía en que en los próximos cinco años estará aún mejor y disfrutará de su vida con un poco más de sexo. Su energía inagotable siguen siendo una parte integral de su personalidad. Además, ha llevado una vida familiar enriquecedora, adoptando a su hija Martina en 2007 y más tarde dando a luz a sus hijos biológicos, Manuela y Lucho, fruto de sus relaciones con el músico Javier Rojas y el percusionista Gorka González, respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melani Olivares (@melaniolivares)

En su carrera profesional, Melani Olivares continúa triunfando en el teatro, cine y televisión. Recientemente ha participado en dos producciones de Atresplayer, ‘Camilo Superstar’ y ‘Beguinas’. A pesar de su agitada agenda, la actriz mantiene un equilibrio entre su carrera y su vida familiar, de la que se siente profundamente orgullosa.

Melani, tan natural como siempre

La artista de ‘Aída’ siempre ha sido muy natural, es uno de los secretos de su éxito. En 2021 reveló en el programa ‘Sábado Deluxe’ que mantenía relaciones simultáneas con un chico y una chica, ambas personas al tanto de la situación. Sin embargo, ahora ha enfatizado que disfruta plenamente de su independencia y no siente la necesidad de una pareja. Quiere ser libre.

En cuanto a su orientación sexual, Olivares ha explicado que su bisexualidad no se basa en los genitales de una persona, sino en su atracción emocional e intelectual. «Últimamente, si no me caías bien y no me echaba unas risas contigo, no había posibilidad», afirmó con firmeza. La actriz ha utilizado su altavoz social para visibilizar la bisexualidad, desafiando los prejuicios y promoviendo una mayor aceptación en la sociedad actual.

Melani no ha dudado en defender su derecho a disfrutar de una vida sexual plena, independientemente de su edad. En una entrevista para ‘El Mundo’ declaró: «A ver, señores del mundo, ¡las mujeres de 50 años follamos! Sorpréndanse todo lo que hagan falta, pero es lo que hay. Tenemos el mismo derecho que vosotros». Este comentario subraya su compromiso con la igualdad y su rechazo a las normas restrictivas que a menudo limitan la expresión sexual femenina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melani Olivares (@melaniolivares)

Mientras los fans de ‘Aída’ continúan soñando con un reencuentro donde participen todos los actores principales, Melani continúa su exitosa carrera. A pesar de ser un mundo difícil, puede presumir de tener buena relación con todos sus compañeros.