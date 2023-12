El actor de Friends Matthew Perry, que falleció el pasado octubre, se ponía en contacto con jóvenes en la aplicación de citas Raya para que le llevasen drogas a su casa. «Conocía a chicas en aplicaciones de citas y las invitaba a su casa. Conocía a un montón de chicas de entre 21 y 25 años en Raya. Traían drogas. Sobre todo Oxycontin [un potente analgésico opiáceo]. También conseguía drogas ilícitas de antiguas novias, había una especie de red», han reconocido amigos de las jóvenes con las que el actor de Friends se ponía en contacto para que le llevasen drogas a casa.

«Salía con ellas y luego era: ‘¿Puedes traerme algo?’. Podía convencer a la gente de que no estaría haciendo nada malo. Se cree que les decía a las chicas que necesitaba las drogas para tratar su dolor. Al final las quemaba y pasaba a la siguiente chica», han explicado las mismas fuentes sobre Matthew Perry y su necesidad con las drogas.

«En sus últimos años era increíblemente solitario. Hay personas que dicen que le veían mucho, pero no es así. No quería que la gente a la que quería le viera, no quería que fueran testigos de sus luchas», han señalado diferentes fuentes citadas.

En este sentido, fuentes consultadas por el Daily Mail han reconocido que «Matthew nunca fue capaz de mantener ningún tipo de sobriedad a largo plazo, así que todo lo que habéis leído en [sus memorias] es falso: no estaba sobrio y no era capaz de mantenerla».

«Tenía períodos en los que se recuperaba y estaba bien, pero luego le seguían momentos de debilidad y de consumo. Tenía demonios. Se torturaba a sí mismo», han explicado las mismas fuentes para la investigación del periódico británico. «Creo que con [sus memorias], Matthew pensó que le ayudaría a llegar al lugar que estaba describiendo. Estaba escribiendo sobre lo que esperaba que fuera la situación como si ya estuviera allí. Estaba escribiendo el guión que quería», han explicado.

En cuanto a la ketamina que terminó con la vida de Perry, las fuentes han asegurado que se convirtió en dependiente de las drogas después de que se la recetaran para tratar la depresión.

El informe del forense, publicado a principios de este mes, concluyó que la ketamina presente en el organismo de Perry no podía proceder de su terapia más reciente, y que la cantidad presente en su organismo era similar a los niveles utilizados en los hospitales para anestesiar a los pacientes.

«La ketamina le fue administrada como terapia por personas que intentaban ayudarle», han declarado. «Es muy eficaz para algunas personas, pero no para todas. Matthew quería alejarse del dolor de la realidad y se enamoró de sus efectos disociativos», han explicado sobre las razones del actor.

Matthew Perry nació en el 19 de agosto de 1969 en Williamstown (Massachusetts). Murió el 28 de octubre en 2023. Empezó a actuar de adolescente. Tras una carrera marcada por papeles secundarios y capítulos pilotos fallidos, Perry saltó a la fama a mediados de los años 90 con el papel de Chandler Bing, nominado a un Emmy, en la famosa serie de Friends. Posteriormente, protagonizó películas como Fools Rush In y The Whole Nine Yards.

Fuera de la pantalla, el actor luchó contra la adicción durante muchos años. Más tarde, Perry intentó repetir el éxito de sus comedias con Studio 60 on the Sunset Strip y Go On, y finalmente consiguió el éxito de audiencia con la reposición de La extraña pareja.