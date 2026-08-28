Mario Picazo pone fecha a la vuelta del buen tiempo en España y la AEMET coincide: 35 grados en estas zonas

Los 35 grados llegarán en estas zonas, Mario Picazo pone fecha a la vuelta del buen tiempo en España y la AEMET coincide con esta previsión del tiempo. Esta semana hemos vivido en algunas zonas del país, un pequeño respiro que nos ha traído a una situación que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Llega un importante cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En estos días en los que realmente cada cambio puede ser esencial.

Mario Picazo nos explica lo que puede pasar en una recta final del mes de agosto que llega con sorpresas inesperadas. Será uno de los que nos dará algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que podría convertirse en un problema para muchos. Es hora de saber avanzar en estas jornadas en las que realmente cada paso puede contar en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. La previsión del tiempo de estos días parece que no trae buenas noticias.

Se esperan 35 grados en estas zonas

La realidad es que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos van a marcar muy de cerca, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Es hora de saber qué es lo que podría acabar siendo posible en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Después del verano que hemos tenido, pensar en un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que cada gesto cuenta de una forma importante.

Parece que el tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos haga reflexionar sobre un fin de semana, en el que realmente cada gesto cuenta. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este experto en el tiempo nos da una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará saber este cambio de tendencia que será esencial que estemos preparados para verlo llegar.

Pone fecha Mario Picazo a la vuelta del buen tiempo en España y la AEMET coincide

La AEMET coincide con Mario Picazo ante la vuelta del buen tiempo en España, una situación que puede acabar siendo lo que nos dará un giro destacado de guion. Una novedad que puede convertirse en un problema que sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Mario Picazo nos explica desde el canal de El Tiempo que: «El descenso de las temperaturas y las precipitaciones de esta recta final del mes han sido bien recibidos por muchos, aunque para otros que aún disfrutan de días de playa y vacaciones no ha sido el cambio más deseado. Este fin de semana, que prácticamente cierra el mes de agosto, vamos a notar como en general el tiempo se va estabilizando en muchas zonas, aunque no por ello dejaremos de usar el paraguas en zonas puntuales de nuestra geografía que se verán afectadas por el paso de frentes atlánticos».

Siguiendo con la misma explicación: «El paso de un frente asociado a una borrasca que está pasando al norte de la península se va a encargar de aumentar la inestabilidad en algunas zonas, sobre todo en el noroeste peninsular. Aunque los acumulados más importantes los vamos a ver entre Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, no se descarta que se registren de forma aislada incluso en el sudeste peninsular y en las Baleares. El sábado hay riesgo de risagas en Menorca. Es una oscilación brusca y rápida del nivel del mar, similar a un pequeño tsunami, causada principalmente por cambios repentinos de la presión atmosférica y del viento».

Las temperaturas no van a dejar de subir: «Seguimos bajo la influencia de masas de aire más frescas de origen atlántico que de momento mantienen las temperaturas a raya en la mayoría de las comunidades. Calor contenido que va a experimentar cambios durante los próximos días. El viernes van a notar un importante descenso térmico en todo el arco mediterráneo peninsular y las Baleares, mientras en el oeste de la península empieza a subir, aunque ese ascenso será especialmente notable en el noroeste».

Parecerá que volveremos al verano estos días: «El sábado el aumento térmico va a ser generalizado, aunque no van a notarlo casi en el Mediterráneo. Se están registrando máximas que ya podrían rondar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir y en zonas del sudeste como la Región de Murcia. Calor en general contenido con mínimas más llevaderas en el Mediterráneo y máximas que en el noroeste oscilarán entre los 20 y los 25 grados».