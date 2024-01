Mario Picazo habla claro sobre la nueva Filomena en España

Mario Picazo ha querido hablar muy claro sobre la posible llegada de una nueva Filomena en España que nos golpee con mucha cantidad de nieve. El experto en el tiempo lleva décadas estudiando todo lo que pasa en el planeta, ha vivido etapas de todo tipo, con lo cual, no es de extrañar que esté especialmente preocupado por el rumbo al que nos enfrentamos. La realidad es que estamos a la deriva hacia un periodo cada vez más y más cálido que en España puede tener consecuencias inesperadas. Esto es lo que nos espera según Mario Picazo.

La nueva Filomena en España según Mario Picazo

El experto en el tiempo Mario Picazo parece que tiene muy claro cuál es el enemigo común de todo el planeta, el cambio climático. Estamos viendo en este siglo XXI cómo causa estragos de una forma que ni los más pesimistas han sido capaces de predecir. La situación está llegando a un cierto dramatismo en ciertos puntos del planeta.

España no es una excepción, sino todo lo contrario. Las altas temperaturas de estos veranos que han superado con creces los 40º son una dura advertencia. Nadie podría esperar que estuviéramos acostumbrándonos a una anomalía que puede tener consecuencias devastadoras para el planeta y para nosotros mismos.

Las muertes por calor se han multiplicado de la misma forma que lo ha hecho un clima cada vez más seco. No llueve y eso ha hecho que la emergencia climática sea una realidad en algunos puntos de España como Cataluña. En este punto del país ya hay varias campañas preparadas para intentar que no falte el agua, un bien muy preciado e indispensable para la vida.

La falta de agua también se traduce con la de nieve, las altas temperaturas, pero también la ausencia de precipitaciones hacen que nos alejemos cada vez más de una posible nueva Filomena. Mario Picazo ha dado con una larga explicación desde su canal de El tiempo, en el que nos invita a que nos vayamos despidiendo de la nieve.

Con el paso del tiempo cada vez tendremos menos nieve en el planeta y en especial en nuestro país. Donde ya vimos que el año pasado brillaba por su ausencia. De esta manera parece que el futuro no es demasiado alegre, aunque aún estamos a tiempo para reaccionar antes de que el mundo se enfrente a un gran desastre.

Mario Picazo habla claro sobre el futuro sin nieve

Las alteras sobre el cambio climático de Mario Picazo son una constante que se va repitiendo, dejando unos registros que quizás nos sorprendan. Por lo que es importante estar atento a sus explicaciones para saber realmente qué es lo que está pasando en un planeta que se lanza a por un cambio climático sin precedentes.

Tal como explica Mario Picazo: “Este pasado 2023 un estudio realizado por el Servicio Meteorológico de Francia y el Instituto de Investigación INRAE ​​de París, mostraba como cada año aumenta el riesgo de suministro de nieve para el turismo de los deportes de invierno a medida que aumenta también el calentamiento global. Según los cálculos del estudio francés, si las temperaturas llegarán a aumentar 3°C para finales de siglo, uno de los posibles escenarios más intensos de calentamiento global que se contemplan, el 91 por ciento de las estaciones de esquí europeas correrían un alto riesgo de quedarse prácticamente sin nieve.”

El país vecino Francia, ya ha tenido que cerrar alguna de sus estaciones, tal y como nos advierte Picazo: “Contener el calentamiento global a 2 grados centígrados no va a ser tarea fácil, pero suponiendo que los humanos conseguimos contenerlo a ese valor el escenario de las estaciones de invierno va a ser uno bastante diferente al actual. A medida que aumenta la temperatura, son numerosas las estaciones de invierno que se ven afectadas por la escasez de nieve o por la mala calidad de la misma. No todas las zonas montañosas se ven afectadas de la misma forma ni pierden nieve a la misma velocidad.”

El futuro no podía ser peor para la nieve según estos estudios: “Los cálculos apunta a que con un calentamiento global de 2 grados por encima de los niveles preindustriales, el 53 por ciento de los centros turísticos europeos dedicados a los deportes de invierno corren un riesgo muy alto de experimentar un descenso de las precipitaciones en forma de nieve. Según datos de The Conversation, el impacto no es el mismo para todas las cordilleras europeas. En los Alpes franceses, la escasez de nieve afecta a un tercio de las estaciones. En los Pirineos y en los macizos de media montaña franco-suizos, el valor se dispara hasta 89 y el 80 por ciento respectivamente. Si en lugar de 2 grados el calentamiento fuera de 4 grados, un escenario climático extremo, el 98 por ciento de las estaciones de invierno europeas correrían un muy elevado riesgo de experimentar inviernos de escasas nevadas.”